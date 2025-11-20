recunoaște deschis că nu regretă decizia de a renunța la nopțile de Revelion. De trei ani a ales să se dedice quiz-show-urilor, iar schimbarea i-a prins bine. Prezentatorul, în vârsta de 54 de ani, spune că acest ritm nou îi aduce provocările pe care le căuta.

Totuși, vestea care urmează nu le va plăcea deloc fanilor. prea curând la prezentarea Revelioanelor. Spune că acea perioadă s-a închis pentru el și că vrea să-și investească energia în proiecte care îl provoacă cu adevărat.

Ce îl face pe Dan Negru să lase Revelioanele în urmă

După 25 de ani în care a dominat noaptea dintre ani, Dan Negru spune clar că nu va reveni prea curând la acest format. Prezentatorul consideră că perioada Revelioanelor s-a închis temporar și că, în prezent, quiz-show-urile îi reflectă mult mai bine stilul.

„După un sfert de secol de Revelioane aveam nevoie de o pauză. Nu e capăt de drum. E doar o pauză!”, a transmis acesta, potrivit click.ro.

Cu toate acestea, a precizat că nu este vorba despre un final definitiv, ci despre un moment de respiro necesar. Admiratorii trebuie să accepte că, pentru o vreme, nu îl vor mai vedea la cârma nopții dintre ani.

De ce a ales Dan Negru să lase în urmă divertismentul care l-a consacrat

Dan Negru spune deschis că, în acest moment al carierei, își permite să lase în urmă formatele care l-au consacrat. În același timp, omul de televiziune recunoaște că nu ar mai accepta orice proiect.

„N-aș mai prezenta orice emisiune azi. Nu m-aș mai arunca într-un format de tip „hăhăială”, deși eu le-am inventat”, a mai dezvăluit vedeta.

În acest moment, preferă energia quiz-show-urilor „The Floor” și „Jocul Cuvintelor”, două formate de la Kanal D care au prins imediat la public.