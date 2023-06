Dan Negru răbufnește din nou: „Eu şi Andreea Esca suntem excepţii. Publicul trebuie educat și nu telecomanda interzisă”

De foarte multe ori, Dan Negru s-a arătat nemulțumit de televiziunea românească, iar recent acesta a oferit noi motive pentru care publicul de la noi din țară trebuie „educat” mai bine.

Dan Negru a cerut recent ca Andreea Esca să-și dezvăluie public salariul de la Pro Tv. În ciuda acestei solicitări, ea și Dan stau în fruntea ierarhiei personalităților de televiziune de lungă durată, fără nicio aparentă ironie. Dan Negru este unul dintre cei mai recunoscuți prezentatori TV din România și face parte din industrie de mulți ani. Cu toate acestea, asta nu înseamnă că nu are nicio plângere cu privire la industrie. Una dintre preocupările sale principale este accentul nejustificat pe aspectul fizic și pe vârstă în România, de la care el și Andreea Esca fac excepție, întrucât continuă să-și mențină pozițiile pe „podium” cât mai sus.

Dan Negru răbufnește din nou

„Discriminarea pe bază de vârstă. Eu sau Esca suntem niște excepții ale unei reguli nescrise care spune că după 30 de ani ești bătrân asta pentru că televiziunile din România sunt prea multe și nu și-ar permite angajați cu experiență care au alte standarde financiare. Dar, există discriminare de vârstă la noi, uitați-vă pe ecranele TV din România și pe cele din Italia, Anglia, America..”, a declarat Dan Negru, potrivit .

Vedeta este de părere că vina este a celor care produc anumite emisiune, ci publicul care le urmărește îndeaproape. În acest sens, salvarea televiziunii românești stă doar în mâinile privitorilor, care trebuie să evolueze, dacă se dorește o schimbare.

„Publicul trebuie educat și nu telecomanda interzisă. O spun eu, cel care a făcut emisiuni cu Mama natură dar omul are dreptul să evolueze. Telecomanda e aceeași, noi putem să evoluăm. Sunt tâlharul de pe cruce, care s-a întors la final. Mă bucur că “Jocul Cuvintelor”, un concurs despre creiere, are un succes atât de mare la public. Deci, se poate”, a mai spus acesta.

Ce nu știe însă foarte multă lume este că Dan Negru nu-și duce traiul zilnic doar cu veniturile câștigate din televiziune. Acesta mai are în spate mici afaceri, care îi permit să fie extrem de selectiv cu show-urile pe care le moderează, spune el.

„E mult spus că am afaceri, am doar niște plase de siguranță care mi-au dat o mare relaxare în alegerea formatelor pe care urma să le prezint. Nu am fost presat de credite sau datorii și astfel să prezint orice show TV. Investițiile mele cu banii câștigați în TV mi-au dat relaxare să fac televiziune așa cum am vrut eu și nu cum mi-ar fi dictat alții.”, a continuat el.

Când vine vorba de lecția cea mai importantă pe care vrea să le-o ofere copiilor săi, Dan Negru spune că vrea să le predea mulțumirea traiului pe care îl au în prezent. Întotdeauna există și mai rău, spune el, astfel încât acesta se declară a fi extrem de împlinit cu tot ce are acum.

„Vin vacanțele și televiziunile vor avea din nou știri despre turiști nemulțumiți. Nemulțumirea ne trage înapoi și asta încerc să-mi învăț copii. Ca să fii fericit e de ajuns să te uiți în jos și nu în sus. Când ajung prin India sau Singapore mă gândesc la oamenii care n-au apucat să vadă Marea Neagră sau Delta Dunării și îi Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce mi-a dat.”, a mai spus Dan Negru.

Dan Negru i-a cerut Andreei Esca să își facă salariul public

Când Dan Negru a provocat-o pe Andreea Esca să-și dezvăluie salariul la PRO TV, aceasta a răspuns cu o reacție ironică. Cu câteva luni în urmă, Dan Negru își exprimase dorința ca toate salariile să fie cunoscute public și și-a îndreptat provocarea către Andreea Esca de a-și divulga câștigurile lunare. Ca răspuns, prezentatorul de la Kanal D a declarat că ar fi fost dispus să-și dezvăluie propriul salariu dacă nu ar fi fost politica de confidențialitate a companiei.

„Ce mă enervează cel mai tare e că nu sunt publice salariile! Mie mi-ar plăcea să fie publice, adică să nu existe confidențialitatea aia. Eu sunt primul care aș veni, i-am și zis la un moment dat Andreei Esca să ieșim amândoi cu salariile. Jimmy Fallon, de exemplu, zice cât câștigă. A început San Remo zilele astea, ăia își fac publice câștigurile!”, spunea Dan Negru.

Prezentă recent la un eveniment monden din Capitală, Andreea Esca a fost întrebată ce părere are despre provocarea colegului ei de breaslă. „Nu mă deranjează deloc. Mi se pare ”, a spus sec prezentatoarea.

Despre salariul Andreei Esca s-a vorbit ani întregi, însă a rămas un mister nedeslușit mult timp. Pe surse s-a aflat că aceasta câștiga 50.000 de euro lunar și într-adevăr se pare că atât primea în trecut, în era Adrian Sârbu, când sumele încasate de vedetele de la toate posturile de televiziune depășeau orice imaginație.