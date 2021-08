Dan Puican, primul soț al Stelei Popescu, a murit

Dan Puican, fostul soț al Stelei Popescu, a murit sâmbătă, la vârsta de 88 de ani. El se afla la Sâmbăta de Sus, acolo unde intenţiona să participe la pelerinajul de Sfânta Maria.

Puican a vorbit de mai multe ori despre durerea pe care o purta în suflet după moartea îndrăgitei actrițe.

„Am visat-o de multe ori, nu știu exact ziua în care am visat-o, dar am visat-o că eram la radio și făceam înregistrare cu ea. Mă duc la biserică, așa cum fac în fiecare săptămână, nu mă duc la Cernica (nr. acolo este îngropată actrița) și aprind câte o lumânare pentru ea. O să aprind și acum de Paște. Mă mișc mai greu în ultima vreme, așa că nu am fost întotdeauna la biserică. La Cernica mi-e foarte greu să ajung. Am ajuns când a împlinit trei ani, cu niște prieteni, i-am aprins o lumânare și ne-am rugat pentru ea. Atunci am făcut și un parastas. Și la un an și la doi ani și la trei ani. Lumea din ziua de astăzi este atât de preocupată și de stresată că uită de cei care au plecat’, declara Dan Puican, în aprilie, la Antena Stars.

Dan Puican a fost unul dintre cei mai importanţi regizori români de piese de teatru.

Regizorul s-a născut pe data de 6 martie 1933, la Olteniţa, având o carieră impresionantă ca actor şi regizor la Radiodifuziunea Română, fiind recunoscut pentru activitatea sa în domeniul teatrului radiofonic, regizând peste 1000 de piese de teatru.