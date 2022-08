Dan Șucu a plecat de acasă. Afaceristul nu a mai făcut fața realităților căsniciei

Dan Șucu a reușit să-și construiască o carieră de succes, dar a eșuat ca soț. Bărbatul a plecat de acasă și a dat la divorț. Cei doi formau un cuplu de aproape două decenii.

Ex-partenerii s-au întâlnit prima oară în anul 1985, la Poiana Brașov, atunci când au fost studenți. Camelia avea 19 ani, în timp ce viitorul afacerist avea 21 de ani. După câteva luni în care s-au cunoscut reciproc, îndrăgostiții au decis să se căsătorească.

Dan Șucu a plecat de acasă

„Pentru mine, divorţul a venit ca o rezultantă a faptului că noi nu am fost buni prieteni, am fost foarte buni parteneri de business, dar nu am fost prieteni.

Nu am ştiut să ne împărtăşim problemele unul altuia.. Din păcate, vieţile noastre personale şi profesionale au fost foarte strâns împletite, , iar atunci când Dan s-a hotărât să plece de acasă, mi-a cerut să plec şi din companie.

Nu ştiam nici ce e ăla divorţ, dar să renunţ şi la companie. În acel moment a trebuit să facem o analiză a firmelor şi astfel am descoperit lucruri care m-au făcut să nu mai am încredere în partenerul meu şi nici respect pentru ceea ce a făcut. (…)

Am simţit că Dan premeditase de ceva timp să plece de acasă, nu neapărat pentru a-şi face o altă relaţie, deşi o avea deja de doi ani, ci mai mult ca să rămână singur în companie şi să îşi aroge toate drepturile şi toate beneficiile a ceea ce construiserăm noi, împreună, în 12 ani de firmă”, a dezvăluit Camelia Șucu, citată de .

Diana Șucu, despre căsnicia cu Dan Șucu

Afaceristul și-a găsit liniște în brațele Dianei. Cei doi formează . După 17 ani de iubire par la fel de fericiți, iar împlinirea lor în viață a fost completată și de venirea pe lume a celor doi fii. Dan Matei are acum 16 ani, în timp ce fratele lui, Andrei Cristian, are 14 ani.

Soția lui Dan Șucu, juratul de la Imperiul Leilor, a vorbit despre viața de familie și despre căsnicia pe care o are cu omul de afaceri.

Diana a renunțat la apariția pe micile ecrane în urmă cu șapte ani și a decis să intre în domeniul antreprenoriatului . Aceasta a vorbit despre cum l-a întâlnit pe Dan Șucu și despre iubirea puternică dintre ei.

„Eu cred în sufletul pereche, în acea persoană care te iubeşte aşa cum ai nevoie să fii iubit. Ştii, atunci când l-am întâlnit pe Dan, am avut un puternic sentiment de déjà-vu, deşi nu-l mai văzusem niciodată până atunci. Soţul meu este sufletul meu pereche. Şi, uite, nu este dimineaţă în care să nu ne spunem „Te iubesc!. Împlinirea mea cea mai mare este o căsătorie fericită, plină de dragoste. Cheia unui mariaj fericit este păstrarea chimiei dintre parteneri”, a declarat Diana Șucu în 2019, pentru