Dana Budeanu a dezvoltat o nouă „fobie”: „Poze de țărani cocliți”

Dana Budeanu s-a săturat să vadă pe internet imagini cu mici și bere, în special cele realizate la grătare. Criticul de modă a reacționat virulent, în stilul caracteristic.

„Toți meltenii se pozează lângă grătar, cu micii pe grătar și cum fac ei ceafă. Ce aveți, bă băiatule? Ce e, mă, aia? Cum să te pozezi, mă, cu grătarul, bă băiatule? Cum să te pozezi făcând grătar? Cum? Ce ne arăți? Că ai mâncare? Am mâncare, am burta plină… E OK. Care e semnificația acestor poze de țărani cocliți? Cum face el grătar, ce mișto e cu fumul ăla…”, a declarat Dana Budeanu.

Dana Budeanu, atac la adresa Loredanei Groza

Dana Budeanu a criticat, de curând, mai multe vedete autohtone. Printre ele, Loredana Groza, care la peste 50 de ani și-a schimbat total strategia de imagine. Cântăreața a fost criticată de către Budeanu pentru faptul că postează la foc automat imagini în care apare dezbrăcată sau semidezbrăcată.

„Așadar, toate vedetele s-au pozat cu b***le. B**ă îndoită, b**i de jos în sus, b**i pe dreapta, b**i modificate cu filtre de corp, toate pozele sunt modificate. În general, pentru publicul larg v-ați arătat b****e. Vreau să știu pentru ce Loredana are ea nevoie…

Bă, Loredana, tu i-ai văzut vreodată bu***e lui Adele? O să zică lumea că te compar cu Adele. Da, te compar. Sunt vedete pe lumea asta care n-au nevoie să ne arate b****e, ț***le, savarinele, mameloanele, care n-au nevoie de filtre de monștri pe față. Există niște vedete. Cum ești și tu. Ce este în neregulă cu tine? Tu ești Loredana.

Păi, ce faci tu, ești cam șefă pe aici prin țară. Nu există show ca al tău. După părerea mea, voce… Andra are o voce fantastică, tu ai o voce care se adaptează la multe stiluri, ești show woman, ai personalitate bună. Nu ai nevoie să arăți b****e, ț****e, dar n-ai voie să îți pozezi părțile intime și să le pui pe Instagram. Tu ai nevoie să nu. Cine îți încurajează această activitate este un… Dă reset la cont. Sunt atâtea care fac asta. Asta vând. Imaginea corpului lor. Bianca asta face, asta e job-ul ei. Tu n-ai nevoie nici să ai bot, nici ț****e pe afară. Nu vinzi asta. Asta e, poți să nu mai vorbești cu mine acum”, a transmis Budeanu.