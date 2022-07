Dana Războiu, despre schimbările din viața sa de când a renunțat la televiziune: „Dacă eu am reușit, toată lumea poate”

După 17 ani în televiziune, Dana Războiu și își dedică timpul copiilor săi. Aceasta se ocupă de Asociația „Nație prin educație” și a dezvăluit cum a reușit să scape de problemele de sănătate cu care se confrunta.

Vedeta a mărturisit că problemele de sănătate s-au agravat până în punctul în care nu mai putea să se aplece să-și lege șireturile. Astfel, a adoptat un stil de viață cu totul diferit față de cel pe care îl avea, iar rezultatele sunt pe măsură.

A învățat să nu se mai neglijeze

Dana Războiu a declarat că, în prezent, urmează cursuri de yoga și meditații ghidate, care o ajută atât în ceea ce privește menținerea siluetei, cât și pe plan spiritual. Deși a recunoscut că mai apelează la serviciile clinicilor estetice, vedeta a subliniat că alimentația este cea care o ajută să se mențină în formă.

„Beau multă apă, vorbesc serios, beau apă tot timpul. Devine o obișnuință. Beau sucuri de legume. Mie nu îmi plac legumele, dar încerc să mănânc fructe și legume, iar pentru că nu îmi plac legumele, le storc și le beau. Cam asta fac, față de alți oameni care poate nu își fac sucuri de legume. În rest, Dumnezeu cu mila”, a mărturisit Dana Războiu pentru

Aceasta a mai adăugat că pentru yoga, ceea ce i-a sporit mobilitatea.

„Am început yoga pentru că nu mă puteam apleca bine să îmi leg șireturile și mi se părea cumva nepotrivit la vârsta mea să nu pot să mă aplec să-mi leg șireturile și am zis să încep un pic de yoga. Acum am ajuns să am mobilitate foarte mare. Deci încercați căci sunt exemplul cel mai bun. Nu puteam să mă aplec, nu puteam să-mi prind vârfurile picioarelor când eram așezată, dar după un timp devii foarte mobil și este wow. Dacă eu am reușit, toată lumea poate”, a mai declarat Dana Războiu pentru ego.ro.