Dana Roba iese la atac! Ce acuzații îi aduce fostei soacre

Dana Roba, , aruncă BOMBA! Femeia a făcut dezvăluiri uluitoare despre fosta sa soacră, bunica paternă a celor două fetițe ale sale.

Potrivit declarațiilor Danei Roba, mama fostului său soț, cel care a bătut-o măr, iar acum se află la închisoare, încearcă să le influențeze pe fetițe, cu privire la anumite activități extrașcolare la care mama lor le duce.

Ce mărturisiri a făcut Dana Roba

Dana Roba a povestit pe TikTok experiența prin care trece cu soacra ei. Se pare că femeia i-a spus uneia din nepoțelele ei să nu mai meargă la cursurile de dans, deoarece este „destul de slabă” și „nu poate”.

„Bunica paternă a lui Celine, a fetiței mele, i-a spus fetiței mele să nu se mai ducă la dansuri, că ea e destul de slabă, că ea nu poate. Fetița mea nu a mai venit de două săptămâni la dansuri, până aseară, când Chantal mi-a zis: „Mami, am simțit că mi se rupe inima în mine, când fetele m-au întrebat de ce sora ta nu a venit”, a povestit Dana Roba, pe

Dana Roba: „I-am zis că dacă se mai bagă o dată în deciziile mele…”

Make-up artista nu a stat pe gânduri și și-a sunat soacra. Aceasta i-a spus că dacă nu se va opri din astfel de gesturi, va vorbi în instanță despre acest subiect.