Dana Roba iese la atac! Ce acuzații îi aduce fostei soacre

Dana Roba, cunoscuta make-up artistă din Timișoara, aruncă BOMBA! Femeia a făcut dezvăluiri uluitoare despre fosta sa soacră, bunica paternă a celor două fetițe ale sale.
Potrivit declarațiilor Danei Roba, mama fostului său soț, cel care a bătut-o măr, iar acum se află la închisoare, încearcă să le influențeze pe fetițe, cu privire la anumite activități extrașcolare la care mama lor le duce.
Dana Roba a povestit pe TikTok experiența prin care trece cu soacra ei. Se pare că femeia i-a spus uneia din nepoțelele ei să nu mai meargă la cursurile de dans, deoarece este „destul de slabă” și „nu poate”.
„Bunica paternă a lui Celine, a fetiței mele, i-a spus fetiței mele să nu se mai ducă la dansuri, că ea e destul de slabă, că ea nu poate. Fetița mea nu a mai venit de două săptămâni la dansuri, până aseară, când Chantal mi-a zis: „Mami, am simțit că mi se rupe inima în mine, când fetele m-au întrebat de ce sora ta nu a venit”, a povestit Dana Roba, pe TikTok.
Make-up artista nu a stat pe gânduri și și-a sunat soacra. Aceasta i-a spus că dacă nu se va opri din astfel de gesturi, va vorbi în instanță despre acest subiect.
„Am pus mâna pe telefon și am sunat-o pe bunica paternă și i-am zis că dacă se mai bagă o dată în deciziile mele, pentru copii și faptul că eu le duc pe fete la dansuri și ea le învață contra mea, nu pot decât să mă duc în instanță cu această hotărâre. Oricum, au făcut apel la toate câștigurile mele, la tot ce am câștigat în instanță. Ea a făcut apel. Nu contează. În apel voi pune în discuție și această situație, că i-a spus fetei mele să nu mai meargă la dansuri”, a mai spus ea.
