Acasa » Monden » Dana Rogoz a vorbit despre o posibilă mutare din România. Motivul pentru care ar face acest pas cu familia: „Dacă ei ar avea nevoie…”

Dana Rogoz a vorbit despre o posibilă mutare din România. Motivul pentru care ar face acest pas cu familia: „Dacă ei ar avea nevoie…”

Traian Avarvarei
27 dec. 2025, 16:46
Dana Rogoz a vorbit despre o posibilă mutare din România. Motivul pentru care ar face acest pas cu familia: „Dacă ei ar avea nevoie...”
Sursa foto: Dana Rogoz / Facebook
Cuprins
  1. Ce spune Dana Rogoz despre mutarea din România
  2. Dana Rogoz, pasionată de călătorii

Dana Rogoz a vorbit despre scenariul plecării din România alături de soțul ei, regizorul Radu Dragomir, și copiii lor. Actrița recunoaște că există contexte în care o plecare din țară ar putea deveni o opțiune reală.

Ce spune Dana Rogoz despre mutarea din România

„Nu am vorbit niciodată foarte serios, ci au fost doar gânduri, proiecții. (…) Un fel de „ce ar fi dacă?”. Dar pentru copii, dacă ei ar avea nevoie la un moment dat de un serviciu medical anume, Doamne ferește!, ori dacă ar avea un talent excepțional într-un domeniu, care nu ar putea fi valorificat la maximum în țară, normal că am face această mutare. Dar, pe de altă parte, nu suntem nici genul de părinți care văd viitorul copiilor lor exclusiv în străinătate. Vedem cum ne poartă viața, mai sunt multe alte alegeri de făcut pentru ei, în fiecare zi…”, a spus Dana Rogoz, pentru VIVA!.

Dana Rogoz, pasionată de călătorii

Totuși, actrița și familia ei călătoresc des ca turiști: „Am ajuns împreună cu Lia până în Japonia, până în Indonezia, Thailanda, chiar și până în Zanzibar. Normal că apar și situații neprevăzute, dar nimic de nerezolvat. Ne place foarte mult să călătorim cu ei, îi luăm cu noi de când erau bebeluși și nu îmi imaginez vacanțele fără ei. Oricât de greu ar fi să călătorești cu copiii uneori, vacanțele fără ei nu ar mai fi vacanțe pentru mine”.

Dana Rogoz a vorbit și despre pasiunea ei de mică pentru călătorit: „Nu știu de unde vine, mi-a plăcut să călătoresc de când eram copil! Îmi aduc aminte de prima ieșire din țară, cu grupul Minisong, condus de Ioan Luchian Mihalea, în Belgia. Se întâmpla imediat după Revoluție, prin ’91 dacă nu mă înșel. Și a fost o experiență care mi-a marcat viața, în mod cert. Știu că părinții au făcut atunci eforturi să ne plătească niște taxe de călătorie și mie, și fratelui meu. Se gândiseră chiar să îl lase doar pe el să călătorească cu grupul Minisong, că oricum nu o să îmi aduc aminte nimic peste ani. Oho, și câte îmi aduc aminte! Cât de recunoscătoare le sunt pentru că au făcut eforturi să urc și eu în acel autocar, alături de restul copiilor, căci ieșirea aceea mi-a deschis mintea și sufletul! Poate de aceea și iubesc călătoriile atât de mult, cine știe?! Am noroc că și lui Radu îi plac, așa că nu ne putem imagina viața fară ele”.

