Dana Rogoz, Crăciun în carantină alături de copii. Vedeta se află cu familia în Thailanda

Deși spera la un Crăciun de poveste, Dana Rogoz, alături de soț și de cei doi copii ai lor s-au trezit în carantină. Abia ajunși în Thailanda, cei 4 au fost nevoiți să-și petreacă o zi închiși într-o cameră hotel, până la sosirea testelor COVID.

Deși îndeplineau toate condițiile pentru a evita carantina atunci când au achiziționat vacanța, condițiile de călătorie s-au schimbat între timp. Vedeta, fiica ei in vârstă de 1 an și jumătate, fiul de 8 și tatăl copiilor au fost nevoiți să stea izolați până la aflarea rezultatelor testelor COVID.

„Nu e prima oară când călătorim fix în ziua de Crăciun și e ceva foarte plăcut in goliciunea aeroporturilor, în urările de Merry Christmas ale celor cu care ne întâlnim pe drum și în starea de spirit a tuturor călătorilor, la începutul vacanței… Recunosc ca aveam ceva emoții cu toate documentele necesare intrării in aceasta perioadă, să nu ne trimită înapoi acasă, dar iată ca ne-am descurcat.

Din 22 decembrie au schimbat iar condițiile de intrare, dar noi apucasem să primim Thailand Pass, așa ca am putut intra cu schema Test&Go.

Noi doi suntem vaccinați, dar tot a trebuit sa ne facem toți 4 RT- PCR in tara, iar azi ne-au făcut încă unul tuturor aici, chiar la hotel. Test&Go (care momentan e blocat pentru noi intrări din ce știu), presupune toate acestea, plus o asigurare medicala speciala, plus cazare la un hotel special SHA+ pentru o noapte, in care faci carantina. Așadar, salutari din carantina!”, a scris actrița pe pagina de Instagram.

Până la sosirea rezultatelor tetelor COVID-19, vedeta nu a avut voie să iasă din camera de hotel

Inițial, cei 4 urmau să-și petreacă 24 de ore in carantină, dar s-au consolat cu gândul că se vor obișnui cu fusul orar mai ușor.

„Până la sosirea rezultatelor, nu avem voie sa părăsim camera de hotel. Pachetul acesta special de cazare implica și 3 mese pe zi lăsate la ușa camerei. Până una alta, pot sa zic ca e foarte plăcut ca putem dormi în camera de hotel si sa ne acomodam încet – încet cu fusul orar, fără sa ne simțim vinovați ca nu ieșim pe străzi, cum am fi făcut in mod normal, pentru a vizita orașul. Dar, Bangkok-ul ne poate aștepta 1 zi”, a explicat Dana Rogoz, plină de optimism.

Câteva ore mai târziu, actrița a anunțat că a primit telefonul mult așteptat, care o anunța că toate 4 testele sunt negative și este liberă să colinde orașul, alături de familie.