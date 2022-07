Dana Rogoz, detalii inedite despre relația cu Andreea Esca: „Era omul căruia îi spuneam toate secretele mele”

Dana Rogoz și Andreea Esca se cunosc de mult timp. Cele două femei de succes au reușit să construiască o relație sinceră și sunt foarte apropiate. Celebra actrița a dezvăluit, recent, câteva detalii inedite despre prietenia cu vedeta de la Pro Tv.

Cum se înțeleg cele două vedete

Dana Rogoz și Andreea Esca au absolvit același liceu și se cunosc de o viață. Prezentatoarea Lia. Se pare că cele două femei sunt de nedespărțit.

„Aseară am stat la povești cu Andreea. Nu aveți idee câte amintiri mă leagă de ea. Păi amândouă am trăit începutul PRO-ului. Amândouă am fost Lazariste și suntem și acum mândre de asta! Iar Andreea era omul căruia îi spuneam toate secretele mele din adolescență”, a fost mesajul transmis de Dana Rogoz pe Instagram.

Dana Rogoz, fericită ca niciodată

Dana Rogoz și Radu Dragomir formează un cuplu de aproximativ 18 ani. Actrița în vârstă de 36 de ani a vorbit sincer despre începuturile poveștii de dragoste. Deși l-a cunoscut în perioada în care juca în serialul „La bloc”, Dana Rogoz i-a acordat de viață abia doi ani mai târziu.