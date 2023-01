Dana Săvuică, mărturisiri despre experiența din copilărie care i-a influențat și relația cu fiica ei: „Am fost ruptă ani de zile de mângâierea și apropierea părinților”

Dana Săvuică, în vârstă de 53 de ani, și-a construit încă din tinerețe o carieră de succes în lumea modelling-ului, apoi a devenit prima vedetă din România care a pozat pentru Playboy. Dana Săvuică a relatat recent momente necunoscute din viața ei, mai ales despre copilăria petrecută între Thailanda și România.

Vedeta a mărturisit că a simțit absența părinților în perioada când a revenit în țară și că acest aspect a afectat-o.

Dana Săvuică, despre lipsa părinților în copilărie

Dana Săvuică este considerată unul dintre simbolurile feminității în România. Aceasta a avut o carieră de succes ca model, sub îndrumarea regretatei Zina Dumitrescu, apoi s-a lansat în televiziune. Dana Săvuică a fost prima vedetă care a renunțat la haine, într-un pictorial Playboy, deși a recunoscut că . Ea a relatat recent câteva aspecte din viața ei care au marcat-o, unul dintre acestea fiind absența părinților din viața ei, în perioada copilăriei.

Dana Săvuică a povestit recent că a avut o copilărie idilică și, în același timp, atipică, față de restul celor de vârsta ei, din acea perioadă. Atunci când era mică a petrecut o bună parte din timp în Thailanda, tatăl ei fiind diplomat. Marele șoc pentru vedetă a fost la revenirea în țară, când a rămas la bunici în Târgoviște pentru a finaliza studiile, în timp ce părinții ei au plecat la București.

„Eram, totuși, la mii de kilometri depărtare de țară, de bunici și când a sosit timpul să revin în România pentru continuarea studiilor, am fost ruptă ani de zile de mângâierea și apropierea părinților. Un dezechilibru emoțional care și-a pus amprenta pe un copil care se transformă în adolescent. Am ajuns în țară în clasa a VI-a, direct cu avionul din Sri Lanka, unde primele clase le-am studiat la Școala Internațională Americană. Șocul a fost foarte mare. Nu mai stăpâneam limba română, cunoșteam un alt sistem de matematică, eram foarte bună la sport și învățasem să am acea libertate a vesticilor, lucruri care erau de neconceput pentru o țară comunistă.”,a relatat Dana Săvuică, potrivit

Dana Săvuică, introvertită și naivă în adolescență

De asemenea, Dana Săvuică și-a amintit cum în adolescență era introvertită și naivă. Vedeta a spus că în clasa a opta s-a sărutat prima dată cu un băiat, dar că abia când a ajuns studentă a trăit prima iubire.

„Dar eram destul de timidă, ușor naivă, credulă, nu înțelegeam răutatea sau invidia unora vis a vis de ‘fata de ambasador care ne sfidează cu hainele și moda ei vestică. Cred că eram prin clasa a VIII-a când m-am lăsat sărutată prima oară. Dar de îndrăgostit, asta a fost mai târziu, în facultate.„, a menționat Dan Săvuică.

Vedeta a recunoscut că este foarte vehementă atunci când este trădată de cei în care a avut încredere și pe care i-a lăsat în viața ei. Dana susține că nu există loc pentru iertare în astfel de circumstanțe.

„Cred că cea mai importantă calitate este corectitudinea, loialitatea, seriozitatea, care sunt cam același lucru. Cel mai mare defect este poate acela că încă . Când aflu că sunt trădată sau înșelată de cineva în care am avut toată încrederea, căruia mi-am deschis inima, atunci eu închid cu lacăt inima și arunc cheia.”, a mai adăugat Dana Săvuică.