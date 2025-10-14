D’Angelo a murit la vârsta de 51 de ani. Pe numele său adevărat Michael Eugene Archer, D’Angelo a fost un pionier al neo-soul-ului, fiind distins cu patru premii Grammy.

De ce boală suferea D’Angelo

D’Angelo a murit „după o prelungită și dureroasă luptă cu cancerul”, a anunțat familia sa, într-un comunicat.

„Steaua strălucitoare a familiei noastre și-a stins lumina pentru noi în această viață. Suntem întristați că n-am rămas decât cu dragi amintiri împreună, dar suntem eterni recunoscători pentru moștenirea extraordinară ce o lasă muzicii”, a transmis familia îndurerată, citată de

Printre cei care i-au adus omagii s-a numărat legenda hip-hop DJ Premier, care a produs piesa „Devil’s Pie” cântată de D’Angelo.

„O pierdere teribilă. Am avut atât de multe momente grozave… Mi-e foarte dor de tine. Dormi în pace, D’! Te iubim, REGE!”, a scris el pe rețelele sociale.

Cine a fost D’Angelo

Fiul unui preot penticostal, D’Angelo s-a născut în Virginia, în 1974, și a învățat singur să cânte la pian încă de la vârsta de trei ani.

D’Angelo și-a început cariera ca textier și a devenit în timp unul dintre pionierii neo-soul-ului, gen muzical ce îmbină R&B cu alte tipuri de muzică, precum hip-hop și jazz.

El s-a afirmat odată cu lansarea albumului de debut din 1995, Brown Sugar, și a câștigat două premii Grammy pentru Voodoo – albumul său din 2000. În total, D’Angelo a câștigat patru premii Grammy cu albumele sale.

Michael Eugene Archer a avut la un moment dat probleme cu alcoolul și aproape a murit într-un accident de mașină, în 2005.