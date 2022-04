Dani Mocanu s-a plimbat toată ziua cu un tanc prin Vâlcea și ar fi lovit două mașini. Ce spune manelistul după ce imaginile au apărut în mediul online (VIDEO)

Un tanc de epocă a lovit două autoturisme din Rm. Vâlcea, iar în vehiculul militar se afla chiar manelistul Dani Mocanu. Cele două mașini erau parcate pe un bulevard principal din oraș, iar manelistul a explicat exact ce s-a întâmplat în imaginile care au ajuns virale pe internet.

Mai multe imagini au ajuns virale în mediul online, în în clipul video se vedea cum un blindat de epocă, înmatriculat în Marea Britanie se plimbă prin oraș și lovește două autoturisme parcate.

Dani Mocanu s-a plimbat cu un tanc prin Rm. Vâlcea

Manelistul a explicat că nu a fost vorba despre un vehicul istoric, ci nu despre unul de armată, după cum a ținut să precizeze purtătorul de cuvânt al IPJ Râmnicu Vâlcea.

„Precizăm că nu a fost vorba despre un autovehicul de armată, ci despre unul istoric (…) bărbatul care a avariat cele două autoturisme a fost amendat cu 725 de lei”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea.

Ce spune Dani Mocanu despre accidentele cu tancul din Rm. Vâlcea

Dani Mocanu a recunoscut că se afla în acel tanc și a circulat cu el toată ziua pe străzile din Râmnicu Vâlcea.

„Eu eram în acel tanc. Am fost toată ziua cu tancul respectiv la o mică plimbare prin Râmnicu Vâlcea. Am fost să realizez un videoclip în oraşul respectiv. Din păcate am făcut şi un mic accident, după cum aţi văzut în filmarea respectivă. Ceea ce vreau să subliniez este că oamenii sunt răi.

Imediat cum au văzut că am atins acolo în parcrea respectivă două maşini, imediat au postat şi au susţinut că eu conduceam. Nu conduceam eu. Pur şi simplu eu eram deasupra tancului, iar la volan se afla proprietarul tancului.

Omul, din câte am văzut eu, a evitat un copilaş care îmi făcea poze. Erau oameni care făceau poze, să îl vezi pe Dani Mocanu cu un tanc prin Râmnicu Vâlcea, nu vezi în fiecare zi. Au scos telefoanele şi au început să filmeze şi încercând să evite un incident mai neplăcut, omul a tras de volan şi asta este, a atins două maşini în parcare.

A vrut să evite un copilaş. Am vorbit cu proprietarii maşinilor, s-a rezolvat. A fost o înţelegere la faţa locului. Am sunat şi noi la poliţie, am informat de cele întâmplate, dar proprietarii s-au înţeles între ei. Legat de videoclip, rămâneţi aproape pentru că veţi vedea ceva ce nu aţi mai văzut în România”, a explicat Dani Mocanu, potrivit