Este mare sărbătoare în familia lui Dani Oțil, căci prezentatorul TV a împlinit 45 de ani. Evenimentul nu a putut rămâne nemarcat, astfel că soția lui, Gabriela, și fiul lor, Tiago, i-au pregătit o surpriză de neuitat.

Ce surpriză i-au pregătit Gabriela și Tiago lui Dani

Pentru Dani Oțil, dimineața zilei sale aniversare a început cu o surpriză pregătită de Gabriela Prisăcariu . Prezentatorul TV nici nu s-a dat jos din pat, că și fiul lui l-au surprins cu un tort spectaculos, decorat cu mai multe machete în formă de trabuc, cântându-i „La mulți ani!”.

Momentul, filmat de Gabriela Prisăcariu, a fost împărtășit de vedetă pe rețelele de socializare, alături de un mesaj emoționant dedicat soțului său. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu șapte ani și, deși nimeni nu credea în relația lor, Dani și Gabriela au demonstrat tuturor, dar mai ales unul altuia, că își pot fi alături la bine și la greu. Din iubirea lor a luat naștere și Tiago, iar acum cei trei formează o frumoasă familie.

„Au trecut 7 ani de când ne-am cunoscut, când nimeni nu ne dădea nicio șansă… nici măcar noi. Nu credeam că o să ajung să fiu soția ta și mama la copil. Mulțumesc pentru ce am devenit azi! Gata, că nu vreau să-ți las amar în gură fix de ziua ta. La mulți ani! Te iubesc!”, a fost urarea Gabrielei Prisăcariu pentru soțul ei, Dani Oțil.

Ce spune Gabriela Prisăcariu despre posibilitatea de a mai avea un copil

În urmă cu ceva timp, Gabriela Prisăcariu mărturisea că și-ar mai dori un copil, poate tot un băiat, iar asta pentru că Tiago a făcut-o să realizeze cât de mult îi place acest rol. Mai mult, vedeta crede că și Tiago ar fi încântat să aibă un frățior, potrivit .