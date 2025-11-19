B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Dani Oțil, după filmările celui de-al treilea sezon „Power Couple”: „Ne-am întors puțin obosiți”/ „Mă muncesc oamenii ăștia destul de tare”

Dani Oțil, după filmările celui de-al treilea sezon „Power Couple”: „Ne-am întors puțin obosiți”/ „Mă muncesc oamenii ăștia destul de tare”

Selen Osmanoglu
19 nov. 2025, 19:18
Dani Oțil, după filmările celui de-al treilea sezon „Power Couple”: „Ne-am întors puțin obosiți”/ „Mă muncesc oamenii ăștia destul de tare”
Sursa foto: Facebook / @Power Couple
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Despre concurenți
  3. -4 kilograme

Dani Oțil a traversat o perioadă intensă în timpul filmărilor celui de-al treilea sezon „Power Couple” în Malta. Prezentatorul a povestit cum ritmul alert și programul solicitant i-au lăsat semne, revenind în România cu patru kilograme mai puțin și multe experiențe profesionale. Iată despre ce este vorba!

Ce s-a întâmplat

Dani Oțil a descris filmările celui de-al treilea sezon „Power Couple” în Malta ca fiind intense și solicitante. El a revenit în România epuizat și cu patru kilograme mai puțin, dar cu multe experiențe profesionale acumulate.

„Mai fain decât pe Gozo, e o insulă mai tinerească, am văzut și noi oameni de sub 60 de ani. Nu fac reclamă negativă, dar în Gozo sunt multe biserici și locuri unde se scufundă oameni mai în vârstă. Am descoperit o altă insulă absolut superbă, cu multe locuri în care se poate mânca extrem de bine, cu locuri unde trag bărci care te fac să speri că vei fi bogat și cu lume tânără. N-am avut timp să ne bucurăm foarte tare de treaba asta, dar s-a schimbat aerul”, a spus el, pentru Unica.

Despre concurenți

Mutarea în decorul mediteranean a oferit energie și inspirație echipei de producție, în timp ce concurenții au resimțit intens provocările competiției, confruntându-se cu presiune, emoții și momente-limită.

„Pentru concurenți nu putem spune același lucru. Ei sunt timp de o lună și jumătate, aproximativ, blocați într-o vilă, fără telefon și fără televizor în cameră. Deci ei oricum nu s-au bucurat de insulă, decât cei eliminați. Cei eliminați, până le vine avionul, au câteva ore la dispoziție să vadă de-adevăratelea Malta”, a spus Dani Oțil.

-4 kilograme

Prezentatorul emisiunii a mai precizat că a venit acasă…mai slab. El a pierdut câteva kilograme.

„Ne-am întors puțin obosiți, de ce să nu recunosc, și mai slab cu vreo 4 kg, cred.” Explicația? Programul încărcat și mesele luate în fugă. Nu, durează foarte mult filmarea și mâncăm la caserolă ca la filmări. Nu ești la mama acasă, nu ești la soacră și mai sări unele mese. Mă muncesc oamenii ăștia destul de tare (râde), nu e ca la Neatza, când mai ai un bucătar, mai ciugulești, mai fugi într-o pauză. E mai greu”, a spus acesta.

Tags:
Citește și...
Deea Maxer, criticată în mediul online pentru noua relație: „Nu te naști ca să mulțumești lumea”
Monden
Deea Maxer, criticată în mediul online pentru noua relație: „Nu te naști ca să mulțumești lumea”
Irina Columbeanu, aspru criticată după o ședință foto cu mătușa ei: „Ești anorexică!”. Cum le-a răspuns Ramona Gabor haterilor
Monden
Irina Columbeanu, aspru criticată după o ședință foto cu mătușa ei: „Ești anorexică!”. Cum le-a răspuns Ramona Gabor haterilor
Andra Gogan și-a surprins fanii cu un duet neașteptat alături de Shakira: „La asta nu m-am așteptat” (VIDEO)
Monden
Andra Gogan și-a surprins fanii cu un duet neașteptat alături de Shakira: „La asta nu m-am așteptat” (VIDEO)
Cum a afectat-o pe Cristina Bâtlan experiența nașterii premature: „L-am descoperit pe Dumnezeu”. Cu ce se ocupă în prezent fiul antreprenoarei
Monden
Cum a afectat-o pe Cristina Bâtlan experiența nașterii premature: „L-am descoperit pe Dumnezeu”. Cu ce se ocupă în prezent fiul antreprenoarei
Irina Columbeanu, ținta comentariilor de hate după ce a pozat în Dubai, alături de mătușa sa: „Nu ai nimic atrăgător fizic”. Cine i-a luat apărarea tinerei
Monden
Irina Columbeanu, ținta comentariilor de hate după ce a pozat în Dubai, alături de mătușa sa: „Nu ai nimic atrăgător fizic”. Cine i-a luat apărarea tinerei
Ada Galeș a învins cancerul după patru operații: „E extraordinar ce au reușit să facă”. Cum s-a simțit actrița la aflarea diagnosticului
Monden
Ada Galeș a învins cancerul după patru operații: „E extraordinar ce au reușit să facă”. Cum s-a simțit actrița la aflarea diagnosticului
Ilona Brezoianu a născut! Actrița și soțul ei, Andrei, sunt părinții unui băiețel
Monden
Ilona Brezoianu a născut! Actrița și soțul ei, Andrei, sunt părinții unui băiețel
Andreea Bălan pune cărțile pe masă. Ce a dus la ruptura dintre ea și George Burcea: „A fost de viață și de moarte”
Monden
Andreea Bălan pune cărțile pe masă. Ce a dus la ruptura dintre ea și George Burcea: „A fost de viață și de moarte”
MM Stoica impresionează la 60 de ani: „Am 66 de ore doar cu apă și mai am 94. Se numește water-fasting și durează șapte zile”
Monden
MM Stoica impresionează la 60 de ani: „Am 66 de ore doar cu apă și mai am 94. Se numește water-fasting și durează șapte zile”
Mihaela Bilic: „Există peste 70 de culturi de bacterii diferite”. Cât de bună este pâinea cu maia, de fapt
Monden
Mihaela Bilic: „Există peste 70 de culturi de bacterii diferite”. Cât de bună este pâinea cu maia, de fapt
Ultima oră
19:12 - Daniel Băluță și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei: „Este un oraș prea fragmentat ca să funcționeze”. Cum îl caracterizează Grindeanu pe Băluță (VIDEO)
19:09 - Cazurile de violență domestică au explodat. Poliția a scăpat fenomenul de sub control
19:02 - Români arestați pentru trafic de persoane într-o anchetă internațională. Cum au acționat suspecții
18:44 - Un feribot cu peste 260 de pasageri la bord a eșuat în Coreea de Sud. Iată cum s-a întâmplat totul
18:41 - Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) – fundamentul viitorului digital al Europei
Catalin Drula
18:31 - Ludovic Orban, ofertă surpriză de la Ilie Bolojan, după ce a fost demis de către Nicușor Dan: „Eu am o relație civilizată și bună”
18:24 - Sorin Grindeanu a luat decizia: PSD iese de la guvernare! (VIDEO)
18:11 - Cererile fictive de credit devin arma preferată a atacatorilor informatici. Cum se pot proteja utilizatorii în fața acestor tehnici
18:01 - Deea Maxer, criticată în mediul online pentru noua relație: „Nu te naști ca să mulțumești lumea”
17:59 - Reacția medicului Tudor Ciuhodaru, după moartea doctoriței Flavia Groșan: „Să nu uite cei care sunt la guvernare”