Dani Oțil a traversat o perioadă intensă în timpul filmărilor celui de-al treilea sezon „ ” în . Prezentatorul a povestit cum ritmul alert și programul solicitant i-au lăsat semne, revenind în România cu patru kilograme mai puțin și multe experiențe profesionale. Iată despre ce este vorba!

Ce s-a întâmplat

Dani Oțil a descris filmările celui de-al treilea sezon „Power Couple” în Malta ca fiind intense și solicitante. El a revenit în România epuizat și cu patru kilograme mai puțin, dar cu multe experiențe profesionale acumulate.

„Mai fain decât pe Gozo, e o insulă mai tinerească, am văzut și noi oameni de sub 60 de ani. Nu fac reclamă negativă, dar în Gozo sunt multe biserici și locuri unde se scufundă oameni mai în vârstă. Am descoperit o altă insulă absolut superbă, cu multe locuri în care se poate mânca extrem de bine, cu locuri unde trag bărci care te fac să speri că vei fi bogat și cu lume tânără. N-am avut timp să ne bucurăm foarte tare de treaba asta, dar s-a schimbat aerul”, a spus el, pentru Unica.

Despre concurenți

Mutarea în decorul mediteranean a oferit energie și inspirație echipei de producție, în timp ce concurenții au resimțit intens provocările competiției, confruntându-se cu presiune, emoții și momente-limită.

„Pentru concurenți nu putem spune același lucru. Ei sunt timp de o lună și jumătate, aproximativ, blocați într-o vilă, fără telefon și fără televizor în cameră. Deci ei oricum nu s-au bucurat de insulă, decât cei eliminați. Cei eliminați, până le vine avionul, au câteva ore la dispoziție să vadă de-adevăratelea Malta”, a spus Dani Oțil.

-4 kilograme

Prezentatorul emisiunii a mai precizat că a venit acasă…mai slab. El a pierdut câteva kilograme.

„Ne-am întors puțin obosiți, de ce să nu recunosc, și mai slab cu vreo 4 kg, cred.” Explicația? Programul încărcat și mesele luate în fugă. Nu, durează foarte mult filmarea și mâncăm la caserolă ca la filmări. Nu ești la mama acasă, nu ești la soacră și mai sări unele mese. Mă muncesc oamenii ăștia destul de tare (râde), nu e ca la Neatza, când mai ai un bucătar, mai ciugulești, mai fugi într-o pauză. E mai greu”, a spus acesta.