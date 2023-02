Dani Oțil, revoltat de prețul rochiei de mireasă a soției lui: Îmi iau două motociclete!

Dani Oțil a devenit din nou viral pe Instagram. Prezentatorul TV și soția lui se pregătesc pentru cununia religioasă. În acest context, frumoasa blondină nu încetează să îl uimească pe celebrul om de televiziune. De data aceasta, Gabriela Oțil l-a dus pe Dani într-un magazin exclusivist de rochii de mireasă de la Roma.

El s-a plâns că a fost nevoit să plătească 200 de euro doar pentru cele 23 de minute în care soția lui a probat câteva rochii.

”Stimați bărbați, gentlemani sau nu. De ce spun eu că bărbații sunt mai uniți decât femeile?! Am fost într-un loc unde se probează rochii de mireasă, doar ca să probăm, unde te duci cu câteva luni înainte, nu cu o săptămână două înainte. Pentru 23 de minute am plătit 200 de euro. Nici șampanie nu ne-au dat. În filme am văzut că e cu șampanie, cafea, apă! Nimic! Un pahar de apă nu ne-au dat. Acum, să vă zic eu bărbați, vreodată vreunuia dintre noi i s-a cerut să plătească ceva într-un magazin de motociclete?! 200 de euro pentru 23 de minute! Ai probat ce ai vrut, poate ai luat-o și la drive test… Nu ți-a cerut nimeni niciun ban, niciodată.Bărbați! Stați uniți! Eu de aici nu cumpăr nimic. Mai bine îmi iau o motocicletă. De fapt, de banii ăia îmi iau două motociclete.”, a spus Dani Oțil pe Instagram.

Cine este soția lui Dani Oțil?

Dani și Gabriela Oțil s-au căsătorit în 2021, în fața ofițerului stării civile, iar acum vor să pășească și în fața altarului. Între timp, cei doi au devenit părinții unui băiețel pe care l-au numit Luca Tiago.

Soția lui Dani Oțil este un fotomodel și un influenecer de succes. Gabriela Prisăcariu este cu 12 ani mai tânără decât prezentatorul și a intrat în lumea televiziunii în urmă cu 8 ani, atunci când a participat la emisiunea „Supermodels by Cătălin Botezatu”. Ulterior, a participat și la o emisiune matrimonială, dedicată găsirii unui partener.