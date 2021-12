Dani Oțil și Răzvan Simion au conviețuit în chirie. Ce făceau când erau săraci: „Eu știam doar fasole, el doar varză”

Răzvan Simion și Dani Oțil sunt doi prieteni vechi. Vedetele comunică de foarte mult timp și au trecut prin diferite încercări și greutăți. Viața prezentatorilor s-a schimbat enorm, iar prietenia a rezistat.

Răzvan și Dani, încercați de sărăcie

Colegii de breaslă au locuit împreună. Răzvan și Danu au povestit cu o căldură deosebită despre perioada în care au împărțit același apartament. Niciunul dintre ei nu a știut să gătească. Cei doi nu prea se descurcau cu treburile casnice. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Stau și mă gândesc cât de greu este să stai în casa cu Răzvan. Am stat în casă cu el când purta un trening rupt în genunchi. Găteam o dată pe săptămână. Eu știam doar fasole, el doar varză. Dacă Răzvan ar fi avut mintea de acum pentru vremea când bunica să îi dădea paneuțul prin gard”, a povestit Dani Oțil.

Amicii nu au putut să stea departe unul de altul și au continuat să fie vecini. Răzvan Simion nu a mai rezistat și s-a mutat în altă parte. Dani Oțil i-a reporoșat acest lucru. Bărbatul e supărat pe Răzvan. Acesta nu l-a chemat în vizită.

„Cheamă-mă, Răzvane, și pe mine la tine acasă, că nici nu știu unde stai. Cheamă-mă să vad și eu ce arhitectură interioară aveți. Te-ai dus ginere, cum se zice. Oricum, vreau să îți mulțumesc că nu mai stai lângă mine, că acum am si eu vecini mișto”, a mai spus Dani Oțil.

O pierdere imensă pentru Răzvan Simion

Răzvan Simion este cunoscut publicului larg pentru cuceririle sale amoroase. Prezentatorul s-a iubit cu Lidia Buble și a mai avut o relație de lungă durată. Acesta a fost căsătorit, însă, mariajul nu a rezistat mai mult decât 15 ani. Soția i-a născut o fiică și un fiu.

Prezentatorul a fost invitat, recent, la podcastul lui Damian Drăghici, unde a vorbit deschis despre relațiile sale.

„Eu sunt recunoscător până la Dumnezeu și înapoi tuturor femeilor care au trecut prin viața mea, de la care am avut lucruri de învățat, am înțeles că etapa trebuia să existe, lovitura de pragul de sus sau treptele au fost acolo legate cumva de energia feminină echilibrată în fiecare dintre noi. Am înțeles și dezechilibrele pe care eu le-am avut și pe care le-am produs. Fără suma experiențelor, eu nu puteam să ajung omul care sunt astăzi. E foarte important să le privești ca pe o lecție pe care ți-o transmite Universul. Mi-a fost foarte greu… aia cu ce o să zică lumea. Eu am dreptul să fiu fericit”, a afirmat Răzvan Simion.