Daniel Onoriu a fost părăsit de partenera sa. Minciuna care a dus la despărțirea celor doi

în dragoste și liniște! Pare să fie conștient de acest fapt, deoarece își dorește cu disperare să aibă o femeie alături de el. În ciuda rugăciunilor și a încercărilor sale de a o aduce înapoi pe Isabela, ceea ce i-a adus un ordin de restricție, Onoriu a început o relație cu Elena. În încercarea de a o convinge că este sufletul ei pereche, el a recurs la minciună, afirmând că este extrem de bogat.

Daniel Onoriu a pierdut iubirea și încrederea

După doar două luni de relație, tânăra a descoperit că fusese înșelată. Nici măcar sentimentele de iubire ale lui Daniel și cererea sa în căsătorie nu au putut compensa minciuna. Femeia nu a reușit să depășească nici falsitatea, nici faptul că partenerul său era lipsit de resurse materiale.

„Am înțeles că Daniel s-ar fi despărțit deja de actuala iubită, cu care se lăuda peste tot că este o femeie demnă de el și cât de mult o iubește. El i-a zis ei că este un bărbat foarte bogat și ea a crezut acest lucru. Am înțeles că îi spunea că are bani de luat de la turci, vreo zece milioane de euro, plus daune de la Isabela, femeia cu care el se află acum în divorț, ceea ce nu este deloc adevărat. Ea a crezut că este bogat și în urmă cu vreo două săptămâni i-a cerut vreo 2.000 – 3.000 de euro, pentru a merge la shopping și el nu a avut de unde să îi dea, pentru că el nu are bani nici măcar de țigări. Pentru că a vrut să o păstreze pe Elena lângă el, l-a sunat pe tatăl lui să îi ceară bani, să îi dea ei de cumpărături, iar el l-a trimis la plimbare. Așa că ea l-a părăsit”, au declarat surse apropiate din anturajul lui Daniel Onoriu, potrivit click.ro.

Spera că îi va fi soție

La începutul relației, sinceră față de femeia pe care spera că o va numi soția sa.

„E o femeie minunată, simt că e ceea ce am căutat toată viața mea. Nu-mi vine să cred că ne înțelegem atât de frumos chiar și în condițiile în care sunt acum. Suntem împreună de aproximativ o lună de zile. Așa cum am spus și mai sus, repet: e o femeie minunată, frumoasă, calmă, are toate calitățile unei femei pe care nu ai cum să nu o respecți. Deja suntem îndrăgostiți. Am cerut-o de soție și a acceptat. M-am rugat bunului Dumnezeu de multe luni să-mi trimită el o femeie și simt că așa e. Până acum am ales eu singur și din păcate nu a mers. De data asta simt că e femeia trimisă de el în viața mea și suntem amândoi fericiți”, declara Daniel Onoriu în urmă cu două luni.