Selen Osmanoglu
19 feb. 2026, 14:52
Foto: Instagram/Daniel Pavel.
Reality-show-ul „Desafio: Aventura”, difuzat la Pro TV, continuă să captiveze publicul, iar prezentatorul Daniel Pavel a oferit detalii inedite despre actuala ediție și concurenții care l-au impresionat cel mai mult. Iată despre ce este vorba!

Marele secret rămâne păstrat cu strictețe

Deși competiția din Thailanda a luat sfârșit pentru concurenți încă din luna decembrie, Daniel Pavel a explicat că identitatea câștigătorului nu a fost dezvăluită nici măcar celor apropiați,

„Mai avem de văzut din show. Suntem înainte de prima jumătate, am ajuns la episodul 13. Sunt 40 de episoade cu totul. Undeva în luna mai vom afla cine este câștigătorul primului show >. Este, într-adevăr, un secret foarte bine păstrat și mă bucur că este așa pentru că este munca unei echipe foarte unite”, a declarat Daniel Pavel, pentru Click.

Prezentatorul a subliniat că nici soția sa nu știe cine a câștigat, menționând: „Până și ea este curioasă și vrea să vadă dinamica competiției, pentru că în momentul în care ai spus cine a câștigat se elimină practic factorul de mister. Noi nici pe Voyo nu ne uităm înainte. Eu mă uit direct când se dă episodul la Pro TV! Eu sunt mai de modă veche așa”.

Concurenții care au impresionat cel mai mult

Daniel Pavel a dezvăluit, de asemenea, și care participanți l-au surprins prin evoluția lor.

„Babasha m-a surprins! El a intrat și a eliminat două fete, pe Delia și pe Bettyshor, care erau foarte puternice la 20 și ceva de ani, erau imbatabile la capitolul pregătire fizică. Femeile pot face mult mai mult decât bărbații când au foame de victorie. El le-a eliminat la mustață!”, a spus acesta.

Prezentatorul a remarcat și performanțele lui Ian: „Și Ian a surprins! O să vedeți ce evoluție are. A primit chiar MVP-ul (Most Valuable Player) al unei săptămâni. El nu avea tangență cu sportul și a arătat chestii formidabile în concurs”.

