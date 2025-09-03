B1 Inregistrari!
Daniel Pavel, vacanță fără soție: „Vreau să mă reconectez". Unde va pleca

Daniel Pavel, vacanță fără soție: „Vreau să mă reconectez”. Unde va pleca

Selen Osmanoglu
03 sept. 2025, 09:01
Daniel Pavel, vacanță fără soție: „Vreau să mă reconectez”. Unde va pleca
Foto: Instagram/Daniel Pavel.

Daniel Pavel își va sărbători ziua de naștere, pe 8 septembrie, la Muntele Athos. Prezentatorul TV spune că vrea să se reconecteze.

Cuprins

  • Cu cine va petrece Daniel Pavel
  • Planul de ziua lui

Cu cine va petrece Daniel Pavel

Prezentatorul a dezvăluit că vrea să petreacă timp cu fiul său, care studiază dreptul în anul III la Viena.

„Vreau să mă reconectez cu el, pentru că nu apuc să vorbesc îndeajuns cu băiatul meu. De la Salonic sunt trei ore de condus până la Athos și vreau să fie o experiență puternică și spirituală, în care să fim doar noi doi”, a spus Daniel Pavel, conform Viva.

Planul de ziua lui

Prezentatorul își va lua micul dejun cu soția, Ana, de dimineață, înainte de a pleca spre Salonic. De acolo va continua călătoria împreună cu fiul său.

Această decizie vine după o vară plină de evenimente și după luna de miere petrecută în Grecia, pe insula Creta.

„A fost o vară frumoasă, cu muncă multă, dar și cu momente de relaxare alături de familie. Creta are farmecul ei și ne-am simțit foarte bine acolo, chiar dacă nu am vizitat totul”.

