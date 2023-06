Daniela Crudu, dezvăluiri emoționante despre problemele întâmpinate pe perioada sarcinii / „Nu mai mișca”

Daniela Crudu și-a făcut abia acum curaj, la aproape două luni după ce a născut, să povestească prin ce a trecut.

Fosta asistentă TV a născut prematur, la 8 luni.

Daniela Crudu, dezvăluiri emoționante despre problemele avute în sarcină

Daniela Crudu a anunțat pe contul său de Instagram că a născut, acolo unde a postat o fotografie cu ea și fetița sa. În mesajul postat, ea a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături în și a spus că este foarte fericită că micuța ei se simte bine.

Fanii și prietenii au reacționat imediat la vestea nașterii și i-au transmis felicitări și urări de bine. Printre aceștia se numără și alte vedete din lumea mondenă, care au transmis gânduri bune pentru fosta asistentă TV.

Daniela Crudu a fost recent invitată în emisiunea „Xtra Night Show”, unde a mărturisit că fiica ei s-a născut prematur. Bruneta a fost nevoită să stea în spital 5 zile și era îngrijorată pentru bebeluș.

„Nu mai respira”

„Am născut la 36 de săptămâni, la 8 luni. Nu a stat la incubator, a stat doar în acea noapte. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. Eu aveam probleme că aveam sarcina joasă. de nimeni și nimic, nu avea chef de telefoane, că îmi suna mereu. Eu eram disperată. Nu eram eu ok, sufletul meu era varză. Îmi era greu, am stat 5 zile în spital, au avut grijă de noi.

E așa de frumoasă, nu-mi mai imaginez viața fără ea, nu mă mai interesează de nimic, să se întâmple orice că doar ea contează. E atât de frumoasă și finuță, e micuță. Cu el seamănă”, a declarat vedeta, potrivit .