B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Momente de panică pentru Oana Roman. De ce a fost chemată de urgență la școala unde învață Isabela

Momente de panică pentru Oana Roman. De ce a fost chemată de urgență la școala unde învață Isabela

B1.ro
13 oct. 2025, 22:30
Momente de panică pentru Oana Roman. De ce a fost chemată de urgență la școala unde învață Isabela
Sursa Foto: Instagram/ @oanaromanelisei
Cuprins
  1. De ce a trebuit Oana Roman să-și ia de urgență fiica de la școală
  2. Ce a povestit Oana Roman pe Instagram

Fiica lui Petre Roman a traversat momente de panică. Oana Roman a fost nevoită să meargă de urgență la școala unde învață fiica ei, Isabela, după ce a fost sunată de reprezentanții instituției. Vedeta a povestit totul pe pagina sa de Instagram.

 

 

De ce a trebuit Oana Roman să-și ia de urgență fiica de la școală

Oana Roman a reușit să adune o comunitate de fani implicați pe rețelele de socializare. Vedeta, apreciată pentru transparența sa, împărtășește cu urmăritorii ei atât momente frumoase prin care trece, cât și unele mai puțin frumoase.

Astăzi, vedeta a fost sunată de reprezentanții școlii unde învață Isabela și chemată de urgență. Când vine vorba despre fiica ei, Oana Roman nu stă pe gânduri. S-a urcat repede în mașină și a plecat spre locul în care se afla Isabela.

Se pare că adolescenta nu s-a simțit deloc bine, iar starea de sănătate a fetei a îngrijorat personalul unității de învățământ. Isabela ar fi prezentat simptome de răceală încă de cu o zi înainte, atunci când Oana Roman a observat că avea nasul înfundat.

Ce a povestit Oana Roman pe Instagram

Starea de bine a Isabelei s-a degradat constant pe parcursul orelor de curs, așa că Oana Roman a luat-o de la școală de urgență. Mai mult, ca să știe cum să o trateze pe adolescentă, i-a făcut mai multe teste de viroze. Rezultatele au ieșit negativ, ceea ce înseamnă că tânăra a contractat doar o răceală sezonieră.

„M-au sunat azi de la școală să mă duc să o iau pe Isa că nu simte bine. De ieri era puțin înfundata dar era ok..azi nu era ok, a cerut să vin să o iau. I-am făcut toate testele de viroze și toate au ieșit negativ. Slavă Domnului că e doar o răceală de sezon…”, a scris Oana Roman, pe Instagram.

Tags:
Citește și...
Cum își cresc Valentina Pelinel și Cristi Borcea cei trei copii: „La unele aspecte intervine Cristi. E vocea de bărbat și ascultă altfel copiii”
Monden
Cum își cresc Valentina Pelinel și Cristi Borcea cei trei copii: „La unele aspecte intervine Cristi. E vocea de bărbat și ascultă altfel copiii”
Calina si Catinca au reacționat după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Nu trebuie să fim sălbatici”
Monden
Calina si Catinca au reacționat după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Nu trebuie să fim sălbatici”
Obiceiul ciudat pe care îl are Ramona Bădescu după duș: „Mă simt minunat”
Monden
Obiceiul ciudat pe care îl are Ramona Bădescu după duș: „Mă simt minunat”
Fuego, atent la siluetă. Cum își propune artistul să slăbească: „Am sacouri pentru fiecare categorie de kilograme”
Monden
Fuego, atent la siluetă. Cum își propune artistul să slăbească: „Am sacouri pentru fiecare categorie de kilograme”
Irina Columbeanu a dezvăluit boala de care suferă tatăl ei: „M-am panicat”
Monden
Irina Columbeanu a dezvăluit boala de care suferă tatăl ei: „M-am panicat”
Emily Burghelea a născut! Vedeta a devenit mamă pentru a treia oara. Primele imagini cu bebelușul (FOTO)
Monden
Emily Burghelea a născut! Vedeta a devenit mamă pentru a treia oara. Primele imagini cu bebelușul (FOTO)
Sorin Bontea: „Pe vremea aia te băteau, aruncau cu tigăile după tine, îți dădeau cu polonicul în cap, te luau la șuturi, te înjurau”. Cum era tratat la începutul carierei
Monden
Sorin Bontea: „Pe vremea aia te băteau, aruncau cu tigăile după tine, îți dădeau cu polonicul în cap, te luau la șuturi, te înjurau”. Cum era tratat la începutul carierei
Carmen Harra, dezvăluiri despre cununia Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan: „Relația asta este un exemplu pentru cei de acasă”
Monden
Carmen Harra, dezvăluiri despre cununia Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan: „Relația asta este un exemplu pentru cei de acasă”
Trebuia să ajungă pe Muntele Athos, însă a sfârșit la spital. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși
Monden
Trebuia să ajungă pe Muntele Athos, însă a sfârșit la spital. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși
Ce studii are Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune. Detalii neștiute despre educația artistei
Monden
Ce studii are Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune. Detalii neștiute despre educația artistei
Ultima oră
22:49 - Proiect de lege pentru personalul silvic. Înregistrările video devin obligatorii în activitatea de pază a pădurilor
22:49 - Cum își cresc Valentina Pelinel și Cristi Borcea cei trei copii: „La unele aspecte intervine Cristi. E vocea de bărbat și ascultă altfel copiii”
22:12 - Calina si Catinca au reacționat după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Nu trebuie să fim sălbatici”
21:58 - Gestul aparent banal pentru care o femeie a ajuns într-o secție de Psihiatrie. „Panică pe familie, ideea unui AVC”
21:55 - Poșta franceză lansează un timbru care miroase a croissant. Cum pot colecționarii să-l obțină
21:33 - Acordul de pace pentru Gaza, semnat în prezenţa liderilor mondiali. Trump: „A durat 3.000 de ani, vă vine să credeți? Și va rezista!” (VIDEO)
21:21 - Bulgaria introduce o nouă taxă pentru șoferii străini. Ce presupune și de când va intra în vigoare
21:03 - Președintele Nicușor Dan a promulgat legea monitorizării electronice. Ce înseamnă pentru siguranța publică
20:55 - Grav accident în Sectorul 4: Femeie lovită mortal pe trecerea de pietoni. Fetița de 2 ani pe care o plimba în cărucior a fost dusă la spital (VIDEO)
20:36 - Obiceiul ciudat pe care îl are Ramona Bădescu după duș: „Mă simt minunat”