Fiica lui Petre Roman a traversat momente de panică. Oana Roman a fost nevoită să meargă de urgență la școala unde învață fiica ei, Isabela, după ce a fost sunată de reprezentanții instituției. Vedeta a povestit totul pe pagina sa de Instagram.

De ce a trebuit Oana Roman să-și ia de urgență fiica de la școală

Oana Roman a reușit să adune o comunitate de fani implicați pe rețelele de socializare. Vedeta, apreciată pentru transparența sa, împărtășește cu urmăritorii ei atât momente frumoase prin care trece, cât și unele mai puțin frumoase.

Astăzi, vedeta a fost sunată de reprezentanții școlii unde învață Isabela și chemată de urgență. Când vine vorba despre fiica ei, Oana Roman nu stă pe gânduri. S-a urcat repede în mașină și a plecat spre locul în care se afla Isabela.

Se pare că adolescenta nu s-a simțit deloc bine, iar starea de sănătate a fetei a îngrijorat personalul unității de învățământ. Isabela ar fi prezentat simptome de răceală încă de cu o zi înainte, atunci când Oana Roman a observat că avea nasul înfundat.

Ce a povestit Oana Roman pe Instagram

Starea de bine a Isabelei s-a degradat constant pe parcursul orelor de curs, așa că Oana Roman a luat-o de la școală de urgență. Mai mult, ca să știe cum să o trateze pe adolescentă, i-a făcut mai multe teste de viroze. Rezultatele au ieșit negativ, ceea ce înseamnă că tânăra a contractat doar o răceală sezonieră.

„M-au sunat azi de la școală să mă duc să o iau pe Isa că nu simte bine. De ieri era puțin înfundata dar era ok..azi nu era ok, a cerut să vin să o iau. I-am făcut toate testele de viroze și toate au ieșit negativ. Slavă Domnului că e doar o de sezon…”, a scris Oana Roman, pe .