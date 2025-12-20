Aris Eram, fiul prezentatoarei Andreea Esca, a ales un traseu educațional care îmbină disciplina unui sistem de elită cu decizii personale nonconformiste. De la anii petrecuți la Liceul Francez din București, până la studiile universitare în străinătate, parcursul său a fost marcat de episoade intens discutate public. Într-un interviu recent, Aris Eram a povestit de ce a fost exmatriculat la liceu și cât timp a trebuit a trecut până s-a reîntors la studii.

De ce a fost Aris Eram exmatriculat

Născut pe 24 iulie 2003, este fiul Andreei Esca și al omului de afaceri Alexandre Eram. Încă din primii ani de școală, el a fost orientat către un sistem educațional de top. Alături de sora sa, Alexia Eram, a urmat cursurile Liceului Francez „Anna de Noailles” din București.

Aris Eram a parcurs atât gimnaziul, cât și liceul în cadrul sistemului francez de învățământ. Programul educațional a fost unul competitiv și solicitant, cu un regulament care prevedea sancțiuni clare pentru absențe și abateri disciplinare.

În perioada liceului, Aris a trecut și printr-o experiență mai puțin fericită. O glumă între colegi a dus la intervenția profesorilor și a determinat conducerea școlii să ia măsuri drastice. În cele din urmă, tânărul s-a ales cu o exmatriculare temporară.

„E amuzant. O povestesc, e tare. Aveam un spray cu piper, nu mai știu de ce l-am cumpărat. Cum nu-l foloseam, i-am zis unui prieten să mergem în baia școlii să-l încerce el. Am mers cu câțiva prieteni, haha, prietenul dă cu spray puțin. Ieșim tușind puțin, ne ducem la oră.

Mergem la oră și prietenul meu se duce la baie. Se întoarce stresat. A văzut profesori de fizică și științe care intrau cu mască de gaze. […] Eram superstresat. Am dat două sprayuri, dar era foarte puternic. A intrat în clasa noastră, ne-a scos de acolo, zici că eram la poliție, ne-au luat separat să ne întrebe. Ziua următoare s-au închis toate băile, pentru că a intrat în aerisire, și am fost exmatriculat o săptămână”, a povestit fiul Andreei Esca.

La ce facultate este student Aris Eram

După absolvirea liceului, Aris Eram a ales să își continue educația în afara țării. El urmează cursurile unei universități din Barcelona, specializarea aleasă fiind în domeniul afacerilor. Decizia reflectă interesul său pentru antreprenoriat și management, dar și dorința de a se desprinde de imaginea mamei sale și de a-și construi propriul drum.