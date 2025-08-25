Deși astăzi este unul dintre cei mai aprecianți comedianți de la noi din țară, Ionuț Rusu a avut și alte joburi înainte de a reuși să se întrețină din talentul și umorul său greu de egalat. O perioadă din viața sa și-a petrecut-o lucrând ca șofer de TIR și tot atunci, o banală greșeală a adus la arestarea lui în Ungaria.

Cuprins:

De ce a fost Ionuț Rusu arestat în Ungaria Ce facultate a făcut Ionuț Rusu

De ce a fost Ionuț Rusu arestat în Ungaria

În urmă cu 9 ani, Ionuţ Rusu pășea pentru prima dată pe o scenă în postura de comediant. A cucerit rapid publicul cu sketch-urile în care imită personalități ale momentului, iar de acolo și până la a prezenta o emisiune matinală la radio, nu a mai fost mult. De asemenea, Ionuț Rusu a apărut și în mai multe producții cinematografice, precum „Teambuilding” sau „Ramon”.

Nu mulți știu însă că, înainte de a deveni o persoană cunoscută în spațiul public, Ionuț Rusu a lucrat o perioadă ca șofer de TIR. Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu ”, tânărul a vorbit despre o întâmplare mai puțin fericită care a avut loc în acea perioadă a vieții sale. Comediantul a fost arestat în Ungaria, după ce polițiștii de la vamă l-au prins neavând toate actele necesare.

„N-am stat mult. Am stat într-o anexă a poliției în . Eram și atunci aerian și nu aveam un act, cred că foaia de parcurs. La vamă e destul de serioasă treaba… Am stat câteva ore bune până când s-a rezolvat. Am sunat la patron și am scăpat. Nu sunt foarte mândru de evenimentul ăsta, dar s-a întâmplat. Nu am făcut bine actele și a fost responsabilitatea mea”, a povestit Ionuț Rusu, potrivit .

Ce facultate a făcut Ionuț Rusu

Ionuț Rusu a făcut Facultatea de Relații Internaționale în Cluj-Napoca, iar mai apoi, acesta s-a angajat ca șofer de TIR, meserie pe care a avut-o și tatăl său. După doi ani grei, în care a fost nevoit să se lupte constant cu dorul de casă, tânărul și-a dat seama că nu este făcut pentru acest job și a renunțat la a mai fi șofer de TIR.

„Am intrat în contact cu mașinile de la o vârstă fragedă, iar pasiunea mi-a fost transmisă de tatăl meu, care provine dintr-o familie în care meseria cea mai des întâlnită este cea de camionagiu. Astfel că mi-a transmis și mie acest «microb», care nu m-a părăsit niciodată. Am avut norocul de a conduce mașini de la o vârstă fragedă datorită aceluiași individ, tata, el fiind cel care propunea ca o dată pe săptămână să mergem pe un drum forestier, ca eu să învăț să conduc”, a povestit Ionuț Rusu.