De ce a lipsit Viviana Sposub de la „Dimineața cu noi”: „V-a zis că e reținută de poliție”

Viviana Sposub a lipsit în această dimineață de la matinalul „Dimineața cu noi”, iar au început să pună întrebări. Colegii acesteia au început să glumească pe seama situației, spunând că tânăra a fost reținută de poliție.

Ulterior, tânăra a intrat în direct pentru a lămuri situația și a intrat în jocul inițiat de colegii ei de platou, potrivit

Viviana Sposub a plecat la Botoșani

Prezentatoarea a explicat că a plecat în Botoșani pentru a-și reface buletinul, spunând că nu-și dorește să-și schimbe adresa de domiciliu, având în vedere că

„M-au descătușat (n.r. oamenii legii). Am ajuns la fosta Poliție. Știți unde sunt? Sunt la liceul meu. Mă simt ca în vacanță. M-au oprit foști colegi, rude, oameni, m-am bucurat să îi revăd. Nu am mai fost în Botoșani de un an. Adevărul e că de dimineață am tot umblat, am treabă cu actele, se face o schimbare la față, îmi refac buletinul.

Am vrut neapărat să am buletinul pe Botoșani, aici e toată familia mea și nici nu a vrut nimeni să mă ia în spațiu. Eu am aruncat o vorbă, dar voi nu m-ați luat în serios. Imediat fac poza, mi-am luat bilet, sunt prima, urați-mi să-mi iasă poza bine”, a spus Viviana Sposub la „Dimineața cu noi”.

Vezi această postare pe Instagram

Viviana Sposub dată afară de la Kanal D?

Pentru că nu au putut rezista tentației, colegii prezentatoarei au glumit pe seama absenței ei, invocând faptul că ar fi fost dată afară sau că a intrat într-un conflict cu cei cu care împarte platoul.

„Am dat titlu de ziar: Kanal D a dat-o afară pe Viviana? Oare există un conflict între Viviana, George și Bursucu? Wow! După care a venit Bursucu și v-a zis că Viviana e reținută de poliție. Ce s-a întâmplat? Unde se află Viviana?”, a spus, amuzat, Bursucu.