Acasa » Monden » Drama continuă pentru Mihaela Rădulescu! De ce a murit, de fapt, mama vedetei: „Nu a mai putut suporta”

Drama continuă pentru Mihaela Rădulescu! De ce a murit, de fapt, mama vedetei: „Nu a mai putut suporta”

19 dec. 2025, 22:38
Foto: Instagram / Mihaela Rădulescu
Cuprins
  1. De ce a murit, de fapt, mama Mihaela Rădulescu
  2. Ce le-a transmis Mihaela Rădulescu cadrelor medicale de la Spitalul Elias

Mihaela Rădulescu traversează una dintre cele mai grele perioade din viața sa. La cinci luni de la moartea lui Felix Baumgartner, partenerul ei de viață, vedeta a primit o nouă lovitură dureroasă. Marilena Țiganu, mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață chiar înainte de Sărbătorile de iarnă.

De ce a murit, de fapt, mama Mihaela Rădulescu

Decesul mamei Mihaelei Rădulescu a venit într-un moment extrem de sensibil pentru aceasta. Moartea partenerului vedetei, Felix Baumgartner, și decesul celei care i-a dat viață s-au succedat într-un interval scurt, ceea ce face ca impactul să fie unul de-a dreptul copleșitor.

Marilena Țiganu era internată la Spitalul Elias din București, ceea ce i-a făcut pe mulți să creadă că se confrunta cu probleme grave de sănătate. Mihaela Rădulescu a ținut să clarifice această informație.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Mihaela Rădulescu a vorbit deschis despre pierderile suferite. Ea a explicat contextul în care mama sa s-a stins din viață, numind drept cauză suferința acumulată în ultimele luni. Mesajul reflectă durerea, recunoștința și nevoia de sprijin.

„Astăzi, mai mult ca oricând, aș fi avut nevoie de zâmbetul și îmbrățișările lui mai mari decât viața, de felul lui de a-mi spune că totul va fi… Bine. Bine. Cum aveam nevoie de minunata mea mamă și de familia mea când a murit Felix.

Și eu am pierdut-o pe mama și asta doare ca naiba. Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea șocanți, prea repede, prea tragici, prea devreme unul după altul… Îmi tot spun că voi sta drept și voi lua orice viață mă provoacă.

Mama mea uimitoare nu a fost bolnavă, doar că a suferit prea mult pentru ceea ce am trecut eu în ultimele 5 luni, până în punctul în care inima ei nu a mai putut suporta.

Mamele bune, iubitoare, sincere vor simți mereu durerea copiilor lor… Dublu. Intr-o zi cand voi fi mai puternica va voi spune toata povestea vietii mele in ultimele 5 luni pentru ca sunt multe lectii de invatat pentru toti din ea”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

Ce le-a transmis Mihaela Rădulescu cadrelor medicale de la Spitalul Elias

În încheierea mesajului său, Mihaela Rădulescu a ținut să le mulțumească asistenților și medicilor de la Spitalul Elias, acolo unde mama ei a fost internată. Potrivit vedetei, angajații unității au ajutat-o pe vedetă să treacă prin momentele dificile. Postarea s-a încheiat cu un mesaj de mulțumire și pentru prietenii Mihaelei Rădulescu, care au sprijinit-o atât pe aceasta, cât și pe fratele ei.

„Deocamdată, vă rog să-mi permiteți să spun un enorm MULȚUMESC pentru fiecare persoană care a avut grijă de mama mea la Spitalul Elias, echipa Neurologie. Dr Petrescu a ținut-o pe mama în viață, în comă profundă, intubată și în moarte cerebrală atâta timp pentru că pur și simplu este cea mai bună doctoriță

Nu știu cum să le mulțumesc tuturor odată, dar vreau să știe cât de mult respect și admir fiecare asistentă, medic, terapeut – Sunteti îngeri cu totii. Mi-am petrecut fiecare zi pe care am putut-o cu mama și a fost al naibii de greu… Să pierzi oamenii pe care îi iubești atât de mult nu este niciodată ușor, pentru nimeni. Dar să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…. Mulțumesc tuturor prietenilor mei care au fost alături de mine și fratele meu”, a conchis vedeta.

