Motivul pentru care Alina Pușcău a refuzat un job de un milion de dolari / Sfatul pe care îl dă, astăzi, tinerelor: „Niciodată să nu te lași pe tine"

Motivul pentru care Alina Pușcău a refuzat un job de un milion de dolari / Sfatul pe care îl dă, astăzi, tinerelor: „Niciodată să nu te lași pe tine”

19 dec. 2025, 23:59
Motivul pentru care Alina Pușcău a refuzat un job de un milion de dolari / Sfatul pe care îl dă, astăzi, tinerelor: „Niciodată să nu te lași pe tine”
Modelul Alina Pușcău. Sursa foto: Captură video - Ameritat cu Nasrin / YouTube
Cuprins
  1. De ce a refuzat Alina Pușcău un job de un milion de dolari
  2. Alina Pușcău, mesaj pentru tinere

Dacă în lumea mondenă internațională s-a făcut cunoscută datorită rolurilor sale din filme celebre și a defilărilor de modă pe podiumuri importante, la noi în țară, Alina Pușcău s-au făcut remarcată prin participările la emisiunile „Ferma! Orășeni vs Săteni” și „Asia Express”. Așa cum era de așteptat, și publicul românesc a îndrăgit-o și și-a dorit să afle mai multe despre ea. Invitată într-un podcast recent, Alina Pușcău a povestit despre provocările prin care a trecut, reluarea studiilor după 40 de ani, dar și cum a refuzat un job de un milion de dolari și de ce a făcut-o. 

De ce a refuzat Alina Pușcău un job de un milion de dolari

Invitată într-un podcast, Alina Pușcău a povestit un moment din cariera sa, în care a ales să dea cu piciorul unei oportunități uriașe pentru că suferea după o despărțire. Celebra româncă ar fi trebuit să îi ia locul lui Gisele Bundchen, dar sentimentele intense au împiedicat-o să semneze un contract ce i-ar fi adus un milion de dolari.

„Am pierdut un contract de 1 milion de dolari și, ce crezi, din cauza unui bărbat care m‑a rănit și s‑a căsătorit în trei săptămâni cu altcineva. Am fost terminată! Eram amândoi virgini, aveam 19 ani și el 26. A zis că se căsătorește virgin, pentru că era de religie. Am plecat și apoi, la vreun an, mi‑a zis că vrea să facă un contract, că eu făceam showroom. Și mă căuta să‑mi dea contractul acesta, pentru că Gisele Bundchen era cea care terminase contractul. Și eu plângeam după ăla…”, a povestit Alina Pușcău în podcastul „A meritat” cu Nasrin Ameri.

Alina Pușcău, mesaj pentru tinere

Alina Pușcău le recomandă fetelor să nu își compromită niciodată visurile și parcursul profesional pentru un bărbat. Ea însăși a făcut această greșeală, în repetate rânduri, atunci când a încercat să își pună partenerii de viață mai sus decât propriile interese. Concluzia: a pierdut proiecte importante pentru evoluția sa.

„Eu tot timpul așa am fost, când nu era cariera sau relația… Întotdeauna mă duceam după bărbat, pierdeam cariera! Asta zicea și mama, și cu fostul meu: «Lasă cariera, du‑te și căsătorește‑te». Niciodată, ca femeie, să nu te lași pe tine. Că dacă îți lași cariera… Și multe fete fac chestia asta, lasă totul pentru un bărbat. Bărbatul nu este universul! Tu ești universul, tu ești iubirea, tu ești tot ceea ce Dumnezeu ți‑a dat. Nu trebuie să lași nimic pentru un bărbat. Bărbatul ăla care te vrea, te vrea și te va aprecia exact așa cum ești și vei crește cu el exact așa cum ești”, a spus Alina Pușcău pe YouTube.

