De ce Anca Serea va fi singură cu cei patru copii în prima zi de școală. Unde este Adi Sînă: „O să vină, din păcate, după prima zi de școală”

Anca Serea va fi singură cu patru copii în prima zi de școală, pentru că soțul său nu este acasă. Prezentatoarea a dezvăluit ce se întâmplă și de ce va fi absent în această zi marcantă. După ce au savurat din vacanța de la Viena, urmează o perioadă plină și emoționantă pentru vedetă.

Cu toate că are o familie numeroasă și o carieră de succes, cu un program aglomerat, vedeta este mereu alături de copiii ei în cele mai importante momente din viața lor. Din păcate însă, anul acesta va fi singură în prima zi de școală, împreună cu ei, pentru că Adi Sînă nu va putea fi prezent.

Unde este Adi Sînă

Adi Sînă este împins de angajamentele profesionale să lipsească din prima zi de școală a celor cinci copii.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

„Adrian este într-un turneu de 10 zile în India și o să vină, din păcate, după prima zi de școală, pe 6 septembrie. Da, cu cei 4 școlari. De fapt sunt cu 6, pentru că este și Leah și este și David. Este o premieră că Leah va merge și ea la grădiniță, a făcut 3 ani”, a dezvăluit Anca Serea, în exclusivitate pentru

să îl rețină cât mai mult timp acasă pe David, fiul cel mare.

„O să mai rămână până pe 15 septembrie. Poate îl conving cumva să mai rămână, pentru că tare mi-e drag să fie acasă, dar cum vrea el. Da, el și-a manifestat această dorință. E frumos, sunt amintiri cu care rămânem și de fiecare dată eu sunt super emoționată.

Și eu și ei, le transmit emoțiile. Am un regret mare că școala începe pe 5 septembrie în loc de 15, aș mai fi vrut să ne mai distrăm un pic și să mai călătorim, dar asta este, ne supunem regulilor”, a completat Anca Serea.

Cum vedea Anca Serea școala când era copil

Anca Serea își amintește cu mare drag de momentul în care începea școala, când aștepta să își revadă colegii. Mai mult, vedeta a avut parte de momente unice în timpul când era elevă, chiar a fost aleasă și Miss Boboc.

„Întotdeauna super emoționant, eram la fel ca și Ava, îmi doream să merg la școală, chiar dacă nu erau condițiile precum cele pe care le au copiii noștri acum. Am niște amintiri foarte frumoase.

Începutul școlii, primul clopoțel, dorul acela să îmi revăd colegii, învățătoarea, clasele I- IV au fost întotdeauna speciale pentru mine, am fost un copil silitor. Da, am fost și Miss Boboc, am fost la mai multe categorii de miss, dar nu contează, că nu m-a ajutat cu nimic. Fetelor, puneți mâna pe carte, că totul e trecător!”, a mai mărturisit Anca Serea.