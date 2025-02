De ce Daniela Crudu nu a făcut nunta cu tatăl copiiilor ei. „Nu schimbă cu nimic”

re doi copii cu iubitul ei cu care încă nu a făcut nuntă. Fosta asistentă TV a luat o pauză de la carieră și de dedică familiei sale. Cu toate acestea, a spus că încă nu vrea să facă nunta cu iubitul ei.

Când va face nuntă

a făcut o pauză de la aparițiile sale TV, fiind mamă a doi copii. Ea a dezvăluit și motivul pentru care nu a făcut nuntă cu iubitul ei. De când a dat naștere micuților, fosta asistentă TV nu mai are același stil de viața că în tinerețe, petrecerile o obosesc și a decis să facă nunta atunci când va avea chef de o petrecere, conform

„Toată lumea mă întreabă când o să fie nunta, nu o să fie acum. Nu mai vreau petrecere mare, nu mai vreau lume multă. Am zis să mai așteptăm pentru că nu ne grăbește nimeni. Nu schimbă cu nimic, când o să avem noi chef. Acum să o facem pentru că trebuie?! Când o să a chef de o petrecere, atunci o facem”, a spus Daniela Crudu.

Daniela Crudu, bucuroasă de familia pe care și-a format-o

Fosta asistentă TV a făcut o comparație între viața ei din tinerețe și cea de acum și spune că nu și-a imaginat vreodată că va ajunge să aibă o familie atât de repede. Ce este drept, și-a dorit să fie mama, a vrut o familie mare, iar acum este mândră de ceea ce are.

„Am slăbit imediat după naștere, luasem vreo 15 kilograme în sarcină. În prima vreo 12 kilograme am luat. La a doua sarcină am zis să mănânc mai mult, ca să iasă copilul mai mare. Tot 2,5 kilograme a avut. Am mâncat încontinuu, nu mă abțineam de la nimic. Ambele sarcini sunt la fel, în ambele am născut la 36 de săptămâni. Mie îmi plac schimbările. Întotdeauna le-am acceptat în viața mea și mă bucur de ele. Eu, învățată cu un anumit stil de viață, dintr-o dată să nu mai fac nimic, să stau la pat.

Eu până la vârsta asta nu am mai rămas niciodată însărcinată și îți dai seama că mi-am dorit. Așa îmi vedeam oricum viața, cu familie, cu copii, să văd și eu ce iese din mine, cum o să arate. În trecut nu mă vedeam mamă de copii așa rapid. Au fost perioade în trecut când mi-am dorit și nu s-a întâmplat, dar vezi, totul când vrea Dumnezeu, nu când vrem noi”, a mai spus Daniela Crudu.