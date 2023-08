De ce Diana Dumitrescu a dispărut de pe micile ecrane? Actrița a explicat tot: „Nu mai apar nicăieri”

actrițe din România. Ea a devenit mamă în anul 2019, când a adus pe lume un băiețel. După prezentarea primului sezon al emisiunii „Mireasa”, Diana Dumitrescu a ales să se retragă din lumina reflectoarelor, refuzând ulterior să accepte orice fel de proiect nou. Recent, care stă în spatele absenței sale de pe micul ecran.

De nu a mai aparut Diana Dumitrescu pe micul ecran

„Nu mai apar nicăieri. În afară de proiectele pe care le am pe rețelele de socializare, nu am mai făcut nimic. Nu știu dacă toamna asta se vor schimba lucrurile. L-am mutat pe Carol la program lung la grădiniță, atunci aș avea mai mult timp, dar să vedem dacă apare ceva. Ar trebui să mai sun oameni pe care îi știu, să vedem ce proiecte se mai fac, să merg la casting-uri.

Primul motiv pentru care nu am mai apărut a fost copilul. M-a ținut acasă, apoi am avut proiectele mele personale, plus că nu m-am mai dus pe la casting-uri. Cumva, m-am rupt puțin de lumea asta și când te rupi de zona asta, lumea știe că ești dedicată familiei și nu te mai cheamă, nu te mai deranjează. Nu pot să zic că vreau 100% să mă duc, dar mi-ar plăcea… Carol va începe al doilea an de grădiniță, pe data de 9 septembrie va împlini 4 ani. Sunt câteva lucruri pe care le-am greșit, de exemplu, l-am făcut cam răsfățat, dar este un copil bun, nu este un copil dificil”, a declarat Diana Dumitrescu pentru .

A refuzat oferta de la America Express

„Am fost chemată la America Express și am refuzat. Nu m-aș duce. Nu aș pleca o lună de zile fără să stau cu copilul meu, nici dacă m-ar plăti în aur.Plus de asta, eu am mai participat , de-a lungul perioadei mele, de carieră activă, la reality-show-uri, dar nu sunt de mine, pentru că eu mă enervez foarte repede, am nervii scurți, nu fac față cu brio și este o față pe care nu vreau să o arăt publicului. Sunt mai colerică și nu aș vrea să expun asta. Prefer să nu. Muncesc acasă cu soțul meu suficient”, a mai spus vedeta.