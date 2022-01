De ce le cerea Andreea Esca bani străinilor de pe stradă: Așa disperată eram

Andreea Esca avea o pasiune mai puțin obișnuită în copilărie, iar hobby-ul ei se pare că devenise chiar costisitor. Tocmai de aceea, odată recunoaște că a fost nevoită să le ceară bani străinilor, colegilor de liceu tocmai ca să nu afle părinții ce prostie făcuse.

Știristei de la Pro TV îi plăcea extrem de mult să vorbească la telefon, iar odată a stat prea mult cu receptorul la ureche așa că familia ei a primit o factură pe măsură.

Andreea Esca le-a cerut bani străinilor de pe stradă

Ca să plătească factura la telefon și să nu aibă probleme cu părinții, Andreea Esca a recurs la ajutor colegilor de liceu. Știrista a apelat la ei și a făcut cheta, iar ulterior a plătit integral factura, înainte ca părinții ei să afle.

View this post on Instagram A post shared by Andreea Ioana (@andreeaesca)

„O dată am vorbit atât de mult la telefon, încât a venit nota foarte foarte mare. M-am gândit că nu o să fie bine, pe vremea aia era un alt fel de parenting, așa că am plecat prin liceu și am făcut chetă, printre colegi, ca să plătesc telefonul pe ascuns (…) Țin minte că aveam o cabină telefonică, una albastră, vizavi de casă.

Stăteam în fața ei și ceream un leu sau 25 de bani, numai ca să dau telefon. Eram leșinată să dau telefon (…) O sunam pe mamaie, pe cine să sun”, a povestit Andreea Esca la Măruță.

View this post on Instagram A post shared by Andreea Ioana (@andreeaesca)

Cum s-au prins părinții știristei că le fura mașina

Tot în emisiunea lui Cătălin Măruță, Andreea Esca a povestit un moment amuzant din adolescența ei. Vedeta a recunoscut că le lua mașina părinilor și se plimba cu ea prin București, iar apoi o parca exact așa cum a găsit-o, tocmai ca aceștia să nu se prindă.

La maturitate, știrista le-a povestit acest lucru părinților și era ferm convins că vine cu o dezvăluire uluitoare, însă mama vedetei i-a mărturisit că știau, pentru că atunci când folosea autoturismul, nu băga și benzină în el așa că s-au prins.