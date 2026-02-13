B1 Inregistrari!
Motivul real pentru care Călin Donca și Marian Godină nu se suportă. Ce i-a făcut polițistul, chiar înainte de Survivor

Motivul real pentru care Călin Donca și Marian Godină nu se suportă. Ce i-a făcut polițistul, chiar înainte de Survivor

Ana Maria
13 feb. 2026, 23:23
Motivul real pentru care Călin Donca și Marian Godină nu se suportă. Ce i-a făcut polițistul, chiar înainte de Survivor
Sursa foto: Captură video Antena 1
Cuprins
  1. De ce a fost eliminat Călin Donca din Survivor România
  2. Ce probleme cu legea a avut Călin Donca
  3. De ce se detestă Călin Donca și Marian Godină. Ce a declarat afaceristul

Tensiunile dintre Călin Donca și Marian Godină nu au apărut odată cu intrarea lor în competiția televizată, ci au pornit cu mult timp înainte, din mediul online. Disputa a izbucnit după ce polițistul l-a criticat public pe omul de afaceri, în contextul problemelor acestuia cu legea. Schimbul de replici a fost dur, iar atacurile nu au rămas fără reacție.

Chiar dacă cei doi au ajuns, ulterior, colegi în competiție, atmosfera dintre ei a fost una rece, interacțiunile fiind aproape inexistente pe parcursul filmărilor.

De ce a fost eliminat Călin Donca din Survivor România

Participarea lui Călin Donca la Survivor România s-a încheiat prematur, din cauza unor probleme medicale. Acesta a suferit o accidentare în urma unei căzături din cocotier, incident care a dus la retragerea sa din competiție. Eliminarea a avut loc în momentul în care Marian Godină a intrat în competiția de la Survivor.

Ce probleme cu legea a avut Călin Donca

În anul 2023, Călin Donca a fost reținut și pus sub acuzare în două dosare majore. Unul dintre acestea vizează promovarea unei monede virtuale prin care ar fi atras mai mulți investitori, unde a promis câștiguri uriașe, chiar și de o sută de ori mai mari decât sumele investite. Ancheta arată că aproximativ 700.000 de dolari ar fi fost obținuți de la persoane influențate de stilul de viață luxos afișat pe rețelele sociale, potrivit Cancan.

Al doilea dosar face referire la folosirea ilegală a fondurilor provenite din companiile aflate sub controlul său.

De ce se detestă Călin Donca și Marian Godină. Ce a declarat afaceristul

După încheierea experienței din Survivor, Călin Donca a vorbit public despre conflictul cu Marian Godină. Acesta a susținut că atacurile nu au venit din partea sa și că a încercat să răspundă într-un mod civilizat. Afaceristul a subliniat că nu a fost condamnat definitiv de nicio instanță și că, în ciuda anchetelor în curs, cazierul său judiciar este curat.

Acesta a criticat faptul că un polițist, în calitate de funcționar public, și-ar permite să eticheteze o persoană drept infractor înainte de o decizie definitivă a instanței.

L-am văzut. Da (n.r. îl știa dinaine de Survivor). M-a certat în online, pe Facebook, m-a făcut infractor… Ce să zic, să fie bine primit așa.
Era acolo (n.r. la consiliul de eliminare), stătea jos, era foarte retras, nu știa cum să se comporte cu mine, știind că m-a jignit pe online. Eu nu l-am jignit, i-am răspuns foarte profesional, foarte respectuos. I-am spus că eu sunt un om de afaceri care plătește taxe de milioane, în țara aceasta, și îl țin chiar și pe el, din puținul pe care îl dau acolo. El e un polițist și ar trebui să îi respecte pe ceilalți cetățeni, mai ales că eu nu sunt infractor. Nimeni nu a spus despre mine, într-o instanță.

Eu sunt, într-adevăr, într-o anchetă laborioasă pentru acuzațiile fiscale pe care le am, adică nu am bătut pe nimeni. Sunt chestii fiscale, de contabilitate. Dar cazierul meu este curat. Nu poți tu, polițist, să mă faci pe mine infractor. Tu ești o funcție publică, nu ai dreptul ăsta”, a precizat Călin Donca după ce a părăsit Survivor.

