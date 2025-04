De ce nu vrea Daniela Crudu să se căsătorească: „M-am mai gândit la asta, dar nu mă deranjează”

a spus că nu vrea să se căsătorească deocamdată, deși are o de și doi copii alături de iubitul ei, scrie .

Care este motivul

„Deocamdată nu (n.r. nu se gândește la cununia civilă). Noi am avut două botezuri unul după altul și a fost foarte stresant și obositor. Nu aș mai vrea să o luăm acum de la capăt, avem nevoie amândoi de o pauză, dar și dacă o să facem, o să facem ceva mai restrânsă. M-a cerut deja. S-a întâmplat deja acasă la noi. A fost demult. Avem patru ani împreună. Nu mă deranjează (n.r. că nu are același nume cu copiii). M-am mai gândit la asta, dar nu mă deranjează, deocamdată nu, poate când or să fie mai mari, dar până atunci o să se rezolve situația”, a spus Daniela Crudu în cadrul emisiunii Un show păcătos.

„Îmi dedic viața familiei și aleg doar ce merită. Las copiii la bunici, dar trebuie să și merite. Odată pe lună fac un shooting pentru un contract. Motivul este familia, am doi copilași superbi pe care îi iubesc nespus de mult și am pus accent pe ei. Primesc invitații să vin în emisiuni, dar nu vreau să vin să mă spovedesc. Prefer să-mi văd de viața mea și să nu vorbesc de viața mea personală la televizor”, a adăugat aceasta.