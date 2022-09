De ce Patrizia Paglieri nu i-a spus lui Francesco că tatăl său este viu și cum a aflat tânărul despre asta: „Nu am avut nevoie să îl caut”

Fiul Patriziei Paglieri, Francesco, a știut că tatăl său este mort, până la vîrsta de 14 ani. Abia atunci, el a aflat că, de fapt, cel care i-a dat viață, a refuzat să plătească o pensie alimentară și să-și mai vadă copilul.

relație deosebită cu fiul său. Episodul trist din viața lui nu l-a marcat atât de mult, tânărul spune că nu a simțit lipsa tatălui, pentru că mama lui a suplinit foarte bine ambele roluri.

Cum a aflat tânărul că bărbatul trăiește

Până la vârsta de 14 ani, a știut că cel care i-a dat viață este mort. De fapt, tatăl lui l-a părăsit când avea vârsta de un an, tânărul spune că nu i-a simțit lipsa și că nici nu și-a dorit să îl cunoască.

„Nu, nu m-a căutat, nici eu nu l-am căutat după ce am auzit anumite povești, să zicem, despre el, că nu era cea mai bună persoană, dar sincer nu am avut nevoie să îl caut.

Cred că e mai rău să îți pierzi un tată în momentul în care știi că a fost un tată bun și a avut un accident, sau lucruri de genul, dar când știi că efectiv persoana respectivă nu a vrut să te cunoască, nu ai nici tu o dorință. Ai dorință să cunoști o persoană când auzi de bine, nu când auzi de rău”, a povestit Francesco, pentru Antena Stars, potrivit

Francesco a subliniat că tatăl său nu vrea să întrețină legături cu fiul, de aceea a crezut întotdeauna și crede că tată nu este cel care te fac, cu cel care te crește.

„Nu vrea să aibă de-a face cu mine. Eu mereu zic că tată nu e cel care te face, e cel care te crește. A fost o poveste acum mai mult timp, în care el plătea o pensie alimentară, și mama i-a zis că dacă renunță la acea pensie alimentară, era vorba de puțin, cred că sub 100 de lei, îl lași pe Francesco în pace, nu mai trebuie să îl vezi, și el a acceptat. Când auzi acest lucru, nu cred că îți dorești să cunoști acea persoană”, a adăugat el.

Francesco Paglieri mai are doi frați vitregi

Interesul de a-l vedea pe cel care i-a dat viață l-a determinat pe Francesco să îl caute pe bărbat pe rețelele de socializare. Astfel, a aflat că mai are doi frați vitregi.

„L-am văzut acum câțiva ani pe Facebook. L-am căutat după numele de famile și am găsit o poză cu el. Acum cred că e trecut bine de 60 de ani. Știu că mai am doi frați vitregi, care sunt în Italia, am mai ținut legătura cu ei, sunt oameni super. Eu nu știam de existența acestor frați vitregi până acum 6-7 ani. Ne-am întâlnit acum câțiva ani la Milano”, a spus fiul Patriziei Paglieri.