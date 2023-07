De ce refuză Laura Cosoi să își expună fiicele la TV: „Eu nu văd să fie copiii mei vedete”

Deși obișnuiește să posteze des pe rețelele de socializare imagini cu fetele ei, Rita, Vera și Lara, Laura Cosoi spune că nu crede că micuțele ei ar putea fi vedete, relatează Unica.ro.

Laura Cosoi, despre fiicele ei și apariția lor la TV

Laura Cosoi este una dintre cele mai îndrăgite vedete din România. Aceasta nu este doar o actriță de succes, dar și o mamă implicată activ în creșterea celor ale ei. Alături de Cosmin Curticăpean, Laura are trei fetițe, cu vârste apropiate. Rira are 4 ani, Vera 2 ani, iar micuța Lara a împlinit luna trecută un an.

Invitată în emisiunea Fresh by Unica, actrița a vorbit despre faptul că a întâlnit părinți care își doresc ca micuții lor să apară la televizor, însă este de părere că un copil nu are ce face în fața micilor ecrane dacă nu are un talent deosebit. Cât despre Rita, Vera și Lara, actrița spune că nu le vede în postura de vedete.

„Eu am fost invitată în emisiuni cu fetele, nu am simțit că e momentul să fac asta. Mi se pare că atâta timp cât eu postez cât postez e suficient, despre mine și despre viața mea. Probabil că atunci când Rita de exemplu, că e mai mare, și-ar dori să participe la un casting, și e o chestie pe care ar simți-o și ar vrea-o, de ce să nu îi insuflu și asta, dacă își dorește? Dar eu nu văd să fie copiii mei vedete”, a mărtusirit .

„Copiii au și pedepse și limite”

Laura Cosoi a mărturisit că își dorește ca fetele ei să crească sănătos și să facă sport, de aceea le îndrumă spre balet și spre înot. Însă, deși le oferă libertate copiilor săi, le impune și niște limite.

„Ne dorim să știe să înoate, să știe să schieze, adică ne ocupăm de sport. Să meargă pe bicicletă, să facă balet pentru postură, că sunt fetițe. Sunt niște lucruri pe care le bifăm, ne dorim să le știe copiii. Dar în rest le lăsăm destul de libere”, a afirmat Laura.