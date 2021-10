De ce s-a întors Connect-R un alt om în România, după ce a fost eliminat de la „Asia Express” (Antena 1)

Connect-R și Shift au fost eliminați din Asia Ezpress, după o cursă lună, dură și plină de provocări. Cei doi artiști și-au depășit limitele în show-ul de la Antena 1, iar Connect-R s-a întors o altă persoană după sezonul 4 al emisiunii.

În ediția de miercuri, trei echipe au fost nominalizate la cursa pentru ultima șansă: Adriana Trandafir și Maria Speranța, Shift și Connect-R; Natanticu și soția lui Lizi.

Connect-R și Shift, eliminați din cursa de la Antena 1

Cei doi artiștii au intrat în proba pentru ultima șansă și au fost una dintre echipele nefericite din concurs care a fost nevoită se plăce acasă.

Echipa a ajuns ultima Irina Fodor, după ce a îndeplinit toate misiunile din cursa pentru ultima șansă. Totuși, nestemata cărată de Lorelei și Zarug, în cutie, pe tot parcursul sejurului lor de vacanță a fost roșie, iar astfel cei doi au fost nevoiți să părăsească competiția.

„Nu trebuie să vă pară rău pentru că acest concurs este foarte dur, foarte real. Așa cum spunea doamna Adriana, noi suntem cuplul boem de aici. Suntem împrăștiați, dezordonați, pierdem lucruri”, a mărturisit Connect-R, în timpul emisiunii.

De ce s-a întors alt om din Asia Express

Cântărețul a recunoscut că viața lui s-a schimbat într-un mod considerabil odată cu show-ul de la Antena 1, iar astfel a reuși să își depășească limitele și să își atingă toate obiectivele.

„Ne-a părut rău că nu mai stăm. Dar este corect. Pe de altă parte, când am văzut piatra roșie ne-am adus aminte de motivul pentru care am venit aici și anume să-mi câștig o inimă nouă. În ultimii 20 de ani nu știu dacă am fost mai aproape de Dumnezeu cum am fost în astea 3 săptămâni”, a povestit artistul, pentru A1.ro.

Connect-R, probleme de sănătate în Asia Express

Emisiunea „Asia Express” este una plină de momente tensionate, ceea ce îi poate pune pe concurenți în dificultate. Lui Connect-R i s-a făcut rău în timpul unei probe „Drumul Împăraților” și a fost nevoit să ia o pauză.

Concurenții din Asia Express îndură probe foarte grele pentru a putea ajunge în marea finală a concursului. Connect-R și ceilalți concurenți se aflau într-o fabrică de ceramică, iar din cauza căldurii sufocante, artistului i s-a făcut rău.

Pentru celebrul cântăreț, atmosfera de acolo i-a provocat o stare de leșin.

În timpul unei probe, artistul a trebuit să iasă afară din fabrica de ceramică în care se afla și unde trebuia să ducă proba la bun sfârșit doar pentru a lua o gură de aer. În interiorul fabricii era o clădură sufocantă, căreia concurentul i-a făcut față cu greu, potrivit cancan.ro.

Cântărețul a mărturisit că a simțit că se sufocă, moment în care stările de greață s-au intensificat, ajungând chiar să verse. Din fericire, vedeta și-a revenit repede.

„Deja m-a luat panica pentru că nu mai puteam să respir, ba mai mult inhalam și praful acela care era acolo. Am vomitat puțin iar, că așa se întâmplă, așa e mecanismul. Am luat o sticlă de apă, mi-am dat în cap. Dumnezeu m-a întărit.”, a spus Connect-R în cadrul emisiunii „Asia Express – Drumul Împăraților”.