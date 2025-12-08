De ce sărbătoresc Adela Popescu și Radu Vâlcan Crăciunul înainte

Adela Popescu (39 de ani) și Radu Vâlcan (48 de ani) au sărbătorit Crăciunul înainte, pe 6 decembrie, eveniment care a coincis perfect cu aniversarea fiului lor cel mic, Andrei, care a împlinit șapte ani. Cuplul a organizat o reuniune fastuoasă în vila lor din Pipera, alături de familie și prieteni apropiați, bucurându-se de o atmosferă memorabilă și de preparate tradiționale.
Sărbătorirea Crăciunului mai devreme a devenit un obicei în familia Popescu-Vâlcan. De câțiva ani, cuplul alege să își petreacă vacanța de iarnă într-o destinație însorită, motiv pentru care au grijă să celebreze Crăciunul în avans, alături de oamenii dragi. Această tradiție le permite să se bucure de mesele îmbelșugate alături de întreaga familie.
„De câțiva ani, pentru că de Sărbători suntem plecați, organizăm Crăciunului în avans la noi acasă”, a scris Adela pe Instagram.
Masa de sărbătoare a fost plină de bunătăți tradiționale românești: sarmale, salată boeuf, fripturi diverse și prăjituri delicioase. Nu au lipsit nici aperitivele specifice, precum jumările și șoriciul. Deși au apelat la firme de catering pentru prepararea majorității mâncărurilor, mamele nu s-au putut abține să nu contribuie cu specialitățile lor.
„E o zi în care le rugăm pe mame să nu mai gătească, doar să se simtă bine. Gătesc alții pentru noi și bine fac, căci mâncarea este foarte bună și proaspătă. Bineînțeles că nu s-au abținut și au adus: mami – sarmale, tati – murături, vin, țuică, nașa – salată beof, mamaie Ilonka – mult așteptata ruladă cu ness. Ca să muriți de poftă” , a transmis Adela.
Radu Vâlcan a avut și el un aport semnificativ la festinul culinar. El și-a impresionat familia cu murături făcute chiar de el, preparate după rețeta bunicii sale. Prezentatorul TV are o legătură extrem de strânsă cu bunica lui, pe care o alintă „mamaie” Ilonka. Aceasta a împlinit recent venerabila vârstă de 90 de ani.
„Astăzi am sărbătorit Crăciunul în avans. Toată familia, de la mic, la mare. Sunt fericit pentru că îi am, dar recunoscător pentru că o am. BUNICA! 90! Mulțumesc”, a scris el pe Instagram.
