De ce se teme Vica Blochina de căsătorie: „Doamne ferește, mai ia și tot ce am eu pe numele meu” / Vedeta spune că nu s-ar mărita niciodată în România

Vica Blochina a dezvăluit recent că nu are nicio intenție de a se căsători vreodată, potrivit . Cu toate că este mamă a unui adolescent, Vica susține că are motive întemeiate pentru a rămâne singură și nemăritată. Principala sa preocupare este legată de faptul că o căsătorie în România ar putea duce la riscul de a pierde totul în cazul unui divorț.

Vezi această postare pe Instagram

Vica Blochina: „De ce m-aș mărita eu în România”

a subliniat că a observat infidelitatea și impactul devastator pe care îl poate avea un divorț asupra multor prietene și cunoștințe, iar aceste experiențe au făcut-o să se gândească de două ori înainte de a lua în considerare căsătoria.

Vedeta este cea mai îngrijorată de situația financiară și legislația din România. În schimb, ea crede că în țările precum Franța sau Israel, ar avea o mai mare siguranță financiară în cazul unui divorț.

„Niciodată (nr. nu s-a gândit la căsătorie) nu m-am gândit și nu o să fac lucrul ăsta, nu am simțit nevoia. E foarte bine așa, crede-mă. Pentru ce, stai să îți explic. De ce m-aș mărita eu în România, ce aș avea de câștigat?! Mă căsătoresc cu unul cu bani mulți, în România. Și mă despart de el. Păi ăla care are bani mulți, ia totul și pleacă. Ăla are relații și bani. Oricum, Statul român nu ajută deloc treaba asta.

Dacă eram în Franța sau în Israel, atunci era altă poveste, pentru că dacă acolo ești căsătorit și soțul te înșală și te desparți din cauză că te-a înșelat și e infidel. Toată viețișoara lui trebuie să plătească pensie alimentară la nivelul la care a trăit soția cu el. Dar aici, Doamne ferește, mai ia și tot ce am eu pe numele meu! Nu îmi trebuie mie așa ceva”, a spus , conform

În plus, Vica Blochina a subliniat că se simte bine singură și că are tot ce îi trebuie în viața sa actuală. Aceasta preferă independența și să-și gestioneze propria viață fără constrângerile unui partener sau ale căsătoriei.