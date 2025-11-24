B1 Inregistrari!
25 nov. 2025, 00:03
Sursă foto: Facebook/ @Anastasia Soare
Cuprins
  1. Despre ce este cartea Anastasiei Soare
  2. De ce și-a concedia Anastastia Soare fiica
  3. De ce a acceptat Anastasia Soare ca fiica ei să se întoarcă în afacere

Anastasia Soare, românca care a făcut istorie în industria internațională de frumusețe, este o mamă care a încercat să-și învețe fiica ce înseamnă cu adevărat disciplina. Fondatoarea imperiului evaluat la un miliard de dolari a lansat, recent, o carte, ocazie cu care a vorbit despre o lecție importantă pe care i-a dat-o Norvinei. 

Despre ce este cartea Anastasiei Soare

Anastasia Soare a lansat recent o carte despre parcursul său și cum a pus bazele uneia dintre cele mai mari companii din domeniul frumuseții. A fugit din România în timpul regimului comunist și a luptat pentru visul său, în SUA. Și-a câștigat, prin muncă și talent titlul de „Regina Sprâncenelor”, iar astăzi, se învârte în cele mai exclusiviste cercuri de la Hollywood și se bucură de recunoaștere oriunde în lume. Anastasia Soare nu mai este demult doar o antreprenoare de succes, ci și o filă din cartea de istorie și un exemplu pentru toate tinerele care o apreciază.

De ce și-a concedia Anastastia Soare fiica

În ciuda milioanelor pe care le-a făcut, Anastasia Soare a avut grijă ca fiica sa, Norvina, să învețe să lupte pentru ceea ce își dorește. A sprijinit-o mereu pe tânără, dar a încercat să îi insufle valori și să o învețe ce înseamnă disciplină, astfel încât tânăra să poată răzbate pe propriile forțe.

Încă de când Norvina era doar o adolescentă, Anastasia Soare a luat-o lângă ea, în afaceri, pentru a deprinde cunoștințe și abilități importante. Însă, un moment de rătăcire pe care l-a avut în urmă cu câțiva ani a făcut-o să-și piardă poziția din cadrul companiei mamei sale.

„Întârzia des la serviciu. Era foarte tânără, seara se ducea cu prietenele la club, și am dat-o afară. Nu credea că o s-o dau afară, dar asta am făcut”, a declarat Anastasia Soare la conferința de presă care a avut loc la lansarea cărții ei, „Conturul unui vis”.

De ce a acceptat Anastasia Soare ca fiica ei să se întoarcă în afacere

Despărțirea pe plan profesional dintre Norvina și Anastasia Soare nu a durat mult. Deși tânăra și-a găsit rapid un alt loc de muncă, salariul nu era suficient pentru a-și acoperi cheltuielile. Mama sa a rămas fermă pe poziții, refuzând să o împrumute cu bani, dar acceptând să îi ofere o a doua șansă. Condiția a fost ca tânăra să respecte un set de reguli clare, ceea ce s-a și întâmplat. Astăzi, Norvina este mâna dreaptă a Anastasiei Soare și ocupă un loc important în cadrul afacerii pe care o are aceasta.

„Și-a luat un alt job pentru o lună de zile și a venit la salon, să-i împrumut niște bani, că nu avea bani să-și plătească chiria. Bineînțeles că nu i-am dat banii, nu am vrut, pentru că îmi doream extraordinar de mult să se întoarcă, era foarte bună în ceea ce făcea. N-am vrut să o rog eu, am vrut să mă roage ea pe mine. Și după vreo două ore de stat la salon și așteptat să-i dau bani împrumut, i-am zis că nu-i pot da suma respectivă, dar că-i pot da încă o șansă. O șansă cu reguli diferite, pe care a fost obligată să le respecte!

A fost cea mai bună lecție pe care i-am dat-o. Ea a început să lucreze pentru mine încă de când era în liceu, lucra cu jumătate de normă la recepție. Și-a câștigat banii pentru că nu îi dădeam prea mult de cheltuială, nu am răsfățat-o”,

