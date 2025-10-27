Invitat recent într-o emisiune televizată, Andrei Bănuță a răspuns unei provocări și a dezvăluit de ce vedetă din România este îndrăgostit. Răspunsul tânărului artist a luat prin surprindere atât publicul, cât și pe cei prezenți în platou.

De ce vedetă este Andrei Bănuță îndrăgostit

Artistul a recunoscut că este îndrăgostit de Oana Zăvoranu, chiar dacă nu a avut niciodată ocazia să o întâlnească în realitate. Andrei Bănuță a mărturisit și ce și-ar dori să îi spună fostei actrițe dacă ar vedea-o în viața reală.

„Eu am fost şi sunt îndrăgostit de Oana Zăvoranu, toată viaţa mea. N-am şanse acolo, dar ca idee. Da, mie îmi place, e efervescentă. Îmi place de ea ca femeie. Niciodată (n.r. dacă s-a întâlnit cu ea), dar îmi doresc. Mi-aş dori măcar să o întâlnesc şi să îi spun: «doamnă, vă apreciez». E o femeie extraordinar de frumoasă”, a spus Bănuță în cadrul .

Răspunsul său, dar și sinceritatea de care a dat dovadă, au stârnit reacții în platou.

Ce calități ar trebui să aibă femeia ideală pentru Andrei Bănuță

După ce a dezvăluit pasiunea pentru Oana Zăvoranu, cântărețul a vorbit și despre felul în care percepe femeia ideală. Pentru el, frumusețea fizică nu este principalul criteriu care contează, ci și atitudinea. În ceea ce privește așteptările pe care le are de la o relație, artistul a mărturisit că își dorește să existe conexiune și respect între el și viitoarea parteneră.

Andrei Bănuță are doleanțe și de la el însuși, nu numai de la femeia care-i stă alături. Cântărețul mărturisește că are pretenția să poată achita toatele mesele pe care le ia împreună cu partenera, dar și să fie suficient de puternic încât să poată proteja persoana iubită.

„Îmi doresc să fiu un bărbat suficient de stăpân pe sine, cu putere să protejeze şi preţuiască tot ce iubeşte. Preţuirea pentru mine înseamnă şi asta, să pot să plătesc eu toate mesele. Femeia de lângă mine va fi deşteaptă. Atât. Dacă e deşteaptă, e şi frumoasă şi de toate. O femeie deşteaptă nu are cum să nu fie şi frumoasă”, a mai mărturisit Andrei Bănuță.