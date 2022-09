De necrezut! Câți bani câștigă Olguța Berbec pentru o singură nuntă în 2022

Olguța Berbec, una dintre cele mai îndrăgite , este invitată să cânte de numeroși fani care o iubesc, motiv pentru care mereu are un program foarte încărcat.

Câți bani câștigă Olguța Berbec la o nuntă sau la un botez

Persoanele care doresc s-o cheme la nuntă sau la aniversare pe îndrăgita artistă, nu mai puțin de 5000 de euro, dar suma poate ajunge până la 10.000 de euro. De asemenea, Olguța Berbec poate cere și transport, cazare și masă în funcție de locație.

Artista a mărturisit, în cadrul unui interviu pentru revista Taifasuri, ce studii deține. Cântăreața de muzică populară a terminat Liceul de Matematică-Fizică, după care a absolvit Facultatea de Științe Economice. În plus, aceasta a urmat un Master în Management, iar în cel de-al doilea an de facultate, Olguța Berbec a ales să urmeze Școala Populară de Arte.

„În anul întâi de facultate s-a întâmplat. Eu am terminat liceul de matematică-fizică, Facultatea de științe economice și am și un master în management. Școala populară de arte am început-o în anul doi de facultate, la clasa doamnei Emilia Drăgotoiu Nanu, un excelent pedagog. Domniei sale îi datorez enorm pentru că mi-a fost și îmi este și acum mentor și părinte”, a declarat Olguța Berbec.

Olguța Berbec nașă de botez la Iair, copilul Vlăduței Lupău

Marți, 27 septembrie, a avut loc botezul lui Iair, . Petrecerea a fost așa cum se așteptau, iar cel mai emoționant moment a fost cel de la biserică.

Olguța Berbec și soțul ei, Remus, au fost nașii de botez ai fiului Vlăduței Lupău.

Iair a avut trei perechi de nași: Olguța Berbec și soțul ei, fotbalistul Adrian Păun și soția, dar și Carmen și Florin Mureșan, cea care este managera artistei. La eveniment au participat apropiații cuplului, iar petrecerea a fost una reușită, unde invitații s-au simțit foarte bine.

„Cu dar și har! De astăzi, Iair finuțul nostru, este CREȘTIN!”, a transmis Olguța Berbec pe rețelele de socializare.