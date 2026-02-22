Apariția recentă a lui a stârnit imediat reacții. Prezentă la un eveniment, artista a mizat pe un look mai senzual ca niciodată. Ținuta aleasă i-a pus în evidență formele voluptoase și atitudinea plină de încredere.

Cum a reușit Carmen de la Sălciua să cucerească publicul

Momentul în care Carmen de la Sălciua și-a făcut apariția pe scenă a fost suficient pentru a capta atenția tuturor. Artista a purtat o rochie neagră mulată, care i-a evidențiat formele și i-a accentuat eleganța naturală.

Decolteul adânc a completat perfect ținuta, oferindu-i un aer seducător și rafinat. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar privirile au fost atrase imediat de prezența ei, notează cancan.ro.

Dincolo de look, prin siguranța și carisma cu care a dominat scena, demonstrând că știe să îmbine perfect senzualitatea cu forța unei artiste cu experiență.

Ce se ascunde, de fapt, în spatele kilogramelor în plus ale artistei

În spatele schimbărilor fizice observate în ultimii ani se află o perioadă delicată din viața lui Carmen de la Sălciua. Artista a recunoscut că a urmat tratamente speciale în încercarea de a rămâne însărcinată. Acest proces a venit cu efecte secundare vizibile asupra corpului său.

Deși este o persoană disciplinată și obișnuită să își mențină silueta, vedeta a mărturisit că de această dată i-a fost mult mai greu. că nu a reușit să țină lucrurile sub control așa cum o făcea în mod obișnuit.

„Cred că de cel puțin trei ani lumea îmi scrie în comentarii: „În ce lună ești însărcinată?.” Ar fi o binecuvântare să fie așa și să fiu însărcinată, dar nu sunt. Însă kilogramele în plus pe care le-am acumulat… eu aveam control asupra lor, dar le-am scăpat de sub control, pentru că am făcut niște tratamente în vederea unei sarcini. Femeile care îmi comentează mai răutăcios, cele care au făcut astfel de tratamente, știu că se produc niște schimbări în corpul tău atunci când faci aceste tratamente, injecții. Iar atunci am zis să revin la formele inițiale și am început o dietă”, a spus cântăreața, potrivit surse menționate.