Debut exploziv în cinema pentru „The Super Mario Galaxy”. Animația a dominat box-office-ul american

Adrian Teampău
06 apr. 2026, 10:56
Super Mario Sursa foto: Wikipedia
Cuprins
  1. The Super Mario Galaxy, debut exploziv în cinema
  2. Alte filme cu priză la public

The Super Mario Galaxy, noua animație produs de studiourile Universal şi Illumination a dominat box-office-ul nord-american în primul weekend de la lansare. Pelicula a avut încasări de 130,9 milioane de dolari americani.

The Super Mario Galaxy, debut exploziv în cinema

Filmul de animaţie al studiourilor Universal şi Illumination a dominat box-office-ul nord-american în primul weekend de la lansare. The Super Mario Galaxy  a avut încasări de 130,9 milioane de dolari americani, potrivit cifrelor publicate duminică de compania de specialitate Comscore.

A fost cel mai răsunător debut de până acum, în acest an, în America de Nord. Filmul a ocupat, totodată, locul întâi la nivel internaţional, cu încasări estimate la 182,4 milioane de dolari în weekend. Au fost luate în calcul inclusiv avanpremierele.

Scenariul relatează aventurile lui Mario, Luigi și a prietenilor acestora. Ei sărbătoresc, în Regatul Ciupercilor, Festivalul Stelelor, un eveniment cosmic care luminează cerul cu comete și stele magice. Evenimentul este întrerupt brutal când Bowser Jr. atacă și o răpește pe prinţesa Rosalina.
Pentru a o salva, Mario pornește într-o aventură galactică, ajutat de fratele său Luigi, de Toad și de micile creaturi stelare numite Lumas.

Filmul este bazat pe universul Super Mario Bros, fiind o continuare a „The Super Mario Bros. Movie”, pelicula care a fost lansată în 2023. La vremea respectivă, aceasta a obținut încasări de peste 1,3 miliarde de dolari la nivel mondial.

Alte filme cu priză la public

În vreme ce The Super Mario Galaxy a urcat pe primul loc în box-office, pelicula SF „Project Hail Mary”, de la Amazon MGM Studio, a coborât pe locul secund. Filmul se află la al treilea weekend de prezenţă în sălile de cinematograf din America de Nord. Încasările au fost de 30,7 milioane de dolari.

În total, această ecranizare a obţinut încasări de 217,2 milioane de dolari în America de Nord şi de 420,7 milioane de dolari la nivel mondial.

Topul celor trei filme cu cele mai multe bilete vândute în weekend este completat de comedia romantică „The Drama”. Filmul a debutat cu încasări de 14,4 milioane de dolari în acest weekend.

