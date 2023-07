Decizia luată de Tavi Clonda și Gabriela Cristea după 8 ani de căsnicie: „Să ridicăm de la an la an ștacheta”

au luat o decizie minunată după opt ani de căsnicie: au hotărât să se bucure de o vacanță de neuitat pe Coasta de Azur. Această călătorie specială a fost aleasă ca un cadou inedit în cinstea aniversării lor de căsătorie.

Ce decizie au luat Tavi Clonda și Gabriela Cristea după 8 ani de mariaj

au o vară plină, cu trei vacanțe planificate. Au început cu Bulgaria, alături de familia Gabrielei. Urmează Grecia și o vacanță romantică pe Coasta de Azur, pentru a sărbători aniversarea căsătoriei. Vedeta va avea o perioadă mai lungă de odihnă, mai ales că emisiunea „Te Iubesc De Nu Te Vezi”, de la Antena Stars, a fost filmată în avans.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea au avut căsătoria civilă în data de 30 aprilie 2015. Apoi, patru ani mai târziu, în 2019, cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Ceremonia a avut loc pe 24 august.

Pentru a celebra acest moment special, soții au decis să-și ofere un cadou aniversar: o vacanță pe frumoasa Coasta de Azur. Artista a împărtășit entuziasmul său cu privire la vacanța pe care o vor petrece împreună cu familia și a mărturisit că este primul an în care se pot bucura de un concediu prelungit, scrie .

Vacanță romantică pe minunata Coasta de Azur

La vârsta de 43 de ani, cântărețul se bucură din plin de vacanța din Grecia, unde va petrece timpul alături de Gabriela Cristea și cele două fiice ale lor. Bucuria lor este cu atât mai mare cu cât urmează să aibă o vacanță romantică pe minunata Coasta de Azur. În plus, cuplul planifică să celebreze momentul special al împlinirii a 10 ani de la căsătorie prin reînnoirea jurămintelor lor.

„Eu voiam să stăm 4 nopți, s-ar putea să stăm 5 nopți. Să ridicăm de la an la an ștacheta. Sărbătorim, tocmai asta este, ne facem un cadou. Pe 24 august am făcut nunta, pentru mine evenimentul din 2015 este aniversarea căsătoriei, atunci ne-am căsătorit civil. O sărbătorim și pe cea religioasă din 2019. Acum sunt doar 8 ani, dar de la an la an e bine să sărbătorim, indiferent câți ani. Când e o cifra rotundă, atunci sărbătorim mai cu fast și cu prieteni, dar acum, în august, mergem doar noi doi și cred că o să prindem chiar și 24 august acolo”, a declarat Tavi Clonda pentru Unica.ro.