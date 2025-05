Decizia pe care a luat-o fosta soție a lui CRBL, la un an după divorț: „M-am decis să renunț la ele”

, s-a despărțit de soția sa, , în primăvara anului 2024, după o care a durat aproximativ 16 ani. La un an după despărțire, Elena a spus: „Mi-am dat un an să mă vindec”, conform .

Decizia luată de Elena

„La mulți ani mie! Acum un an m-am desprins. Am lăsat în urmă durerea și am ales lumina. Mi-am dat un an să mă vindec. Și m-am regăsit. Elena s-a întors. Și nu mai pleacă. În sfârșit, eu sunt eu. Mulțumesc, Doamne, pentru tot. Veșnic recunoscătoare. Mulțumesc vouă, oamenilor mei, familiei mele virtuale, pentru toată susținerea. Mulțumesc celor din jurul meu. Prietenilor mei adevărați. Sunt norocoasă. Sunt binecuvântată. Mulțumesc familiei mele. Mă înclin în fața voastră. Din inimă”, a scris fosta soție a lui CRBL, pe rețelele de socializare.

La un an de la divorț, Elena spune că a decis să renunțe la anumite lucruri, printre care și „acele linii fine care-mi aminteau zilnic că unele lucruri n-au mers ca în povești cu zâne”.

„După un an de la divorț, m-am decis să renunț la ele. Da, să le șterg. Decizia asta pentru mine a fost, sincer, șutul de care aveam nevoie ca să ies din carapace. A fost exact ce aveam nevoie. Știi, viața are un talent aparte să ne surprindă. Uneori cu flori, alteori cu riduri fine, așa că am ales să scap de acele linii fine care-mi aminteau zilnic că unele lucruri n-au mers ca în povești cu zâne. Încrederea în sine e cel mai frumos filtru”, a spus Elena.