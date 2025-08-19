B1 Inregistrari!
Decizie surprinzătoare. George Burcea a dat serialul Wednesday pe o producție cu extratereștri și cazane de țuică

Adrian Teampău
19 aug. 2025, 11:02
Decizie surprinzătoare. George Burcea a dat serialul Wednesday pe o producție cu extratereștri și cazane de țuică
Foto: George Burcea / Facebook

Actorii români George Burcea și Victor Dorobanțu au făcut parte din distribuția primului sezon al serialului Wednesday care a avut un succes enorm pe rețeaua de streaming Netflix. În cel de-al doilea sezon, realizatorii producției au renunțat la Burcea și l-au păstrat doar pe Victor Dorobanțu.

De ce nu mai apare George Burcea în Wednesday

În primul sezon al serialului fenomen Wednesday, actorul George Burcea a jucat rolul lui Lurch, ciudatul majordom al familiei Addams. În schimb, Victor Dorobanțu a continuat cu rolul „Thing” („Mânuță”) și în sezonul al doilea al serialului.

În cel de-al doilea sezon, Burcea a fost înlocuit de actorul finlandez Joonas Suotamo, care l-a jucat pe Chewbacca în filmele „The Last Jedi”, „Solo: A Star Wars Story” și în „The Rise of Skywalker”, din cadrul francizei „Star Wars”. În urmă cu mai bine de un an, românul a anunțat că a decis să nu mai participe la proiect din motive personale și manageriale.

Se pare că la baza deciziei ar fi stat majorarea salarială pe care a cerut-o și care nu a fost acceptată de producători. Pentru al doilea sezon, George Burcea ar fi solicitat 300.000 de euro pe episod, mult peste salariul de 50.000 de euro pe care l-a primit inițial. În plus, el ar fi solicitat să aibă o influență mai mare în dezvoltarea personajului Lurch, iar acest lucru nu a fost agreat de regizorul Tim Burton, potrivit contului Stargossip Top.

@stargossip.top No wonder Tim Burton refused to let George Burcea appear in Wednesday 2—nobody realized that a single remark landed him on the series’ blacklist for life!#usa #fyp #foryou #timburton #georgeburcea#wednesday #wednesday2 #netflix #joonassuotamo ♬ original sound – Stargossip.top

George Burcea colaborează într-un film românesc

Rămas fără rolul din Wednesday George Burcea a ales un alt angajament, împreun cu Misty. Cei doi au fost cooptați în distribuția comediei „Vasile și nava spațială”. Este vorba despre o producție științifico-fantastică românească. Producătorii susțin că filmul va beneficia de efecte speciale dintre cele mai complexe.

Povestea prezintă un extraterestru care ajunge pe  Terra cu misiunea de a distruge planeta. Este un clișeu care apare în numeroase alte producții internaționale. Doar că regizorul Alin Panc a deturnat scenariul în stil românesc și l-a împrietenit pe extraterestrul ostil cu trei ardeleni, pe nume Vasile care l-au combinat cu (ce altceva?) un cazan de țuică.

Pe lângă Misty și George Burcea, din distribuție mai fac parte Paula Chirilă, Sebastian Lupu, Sandu Pop (Văru’ Săndel), George Remeș, Andra Stoicescu și Alin Panc. Filmările au început în luna iulie, în Zalău, iar premiera este anunțată pentru finalul anului, mai exact pentru 12 decembrie 2025.

