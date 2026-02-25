B1 Inregistrari!
Deea Maxer și Constantin Cataramă se pregătesc de nuntă. Ce spune vedeta despre planurile de viitor

Flavia Codreanu
25 feb. 2026, 17:53
sursa foto: Intagram/ Deaa Mexer
sursa foto: Intagram/ Deaa Mexer
Cuprins
  1.  Motivele pentru care s-a îndrăgostit de Constantin
  2. Deea Maxer a oferit detalii despre mutare și afacerea începută cu viitorul soț 
  3. Cei doi se concentrează pe carieră și stabilitatea familiei

Deea Maxer a oferit primele detalii despre nuntă într-un interviu recent, după ce a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Constantin Cataramă. Deși relația lor are doar câteva luni, artista spune că pasul făcut de partenerul ei a fost unul natural, chiar dacă a venit mai repede decât se aștepta.

Artista a explicat că discuțiile despre o viață împreună existau deja în cuplu, însă nu anticipa un moment oficial atât de rapid. În prezent, cei doi se concentrează pe consolidarea familiei și pe proiectele profesionale pe care le desfășoară împreună.

 Motivele pentru care s-a îndrăgostit de Constantin

Vedeta a subliniat că echilibrul și maturitatea iubitului ei au fost aspectele care au cucerit-o definitiv. Fiind o mamă cu doi copii, Deea Maxer spune că a căutat un partener care să îi ofere susținere și stabilitate emoțională. Aceasta a descris relația lor ca fiind una bazată pe respect și ajutor reciproc în toate aspectele vieții de zi cu zi, potrivit libertatea.

„Vorbisem de faptul că ne dorim să petrecem restul vieții împreună, să facem proiecte împreună, să construim familia asta minunată în armonie. Dar nu mă așteptam la o cerere atât de repede și la ceva oficializat și care să mai implice și copiii, lucru care a făcut ca acest moment să fie superautentic și natural. Este un bărbat echilibrat emoțional, matur, și asta cred că e foarte important mai ales în viața unei femei care are deja doi copii. Mă vede, mă iubește, mă susține, este acolo cu mine, simt că mergem umăr la umăr în viață”,a declarat artista.

Deea Maxer a oferit detalii despre mutare și afacerea începută cu viitorul soț 

În ceea ce privește nunta, vedeta recunoaște că nu a stabilit încă nicio dată sau detalii despre eveniment. Prioritățile cuplului sunt acum de natură practică, cei doi fiind în căutarea unei noi locuințe. Deea Maxer a dezvăluit că preferă un apartament în locul unei case la curte, pentru a fi mai aproape de școala copiilor și pentru a fi mai ușor de gestionat treburile casnice.

N-am intrat în detalii! Și cererea m-a luat prin surprindere, chiar dacă aveam în plan asta, ne doream să ne petrecem restul vieții împreună, dar nu mă așteptam să fie o cerere oficială, cu copiii implicați, totul atât de frumos. Avem alte planuri organizatorice, cum ar fi mutatul în viitoarea casă, ne căutăm o locuință. Căutăm o proprietate, nu știu dacă va fi casă sau tot apartament. Noi ne-am și deschis propriul bussines în domeniul imobiliar împreună. Ne-am dori tot un apartament ca să fie copiii mai aproape de școală, plus că e mai ușor de întreținut. Cine mai are timp să se gândească și la nuntă cu atâtea pe cap?!”, a mai spus vedeta.

Cei doi se concentrează pe carieră și stabilitatea familiei

Pe lângă planurile de mutare, cei doi și-au lansat deja propria afacere în domeniul imobiliar. Această colaborare profesională vine să confirme faptul că relația lor este una solidă și că au viziuni comune pentru viitor. Deea Maxer pune mare preț pe faptul că iubitul ei o susține în proiectele sale și că muncesc împreună pentru a construi ceva durabil.

