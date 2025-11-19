Deea Maxer pare să-și fi regăsit fericirea. Vedeta a anunțat recent că este într-o relație cu psihoterapeutul Constantin Cataramă și a răspuns criticilor celor care și-au exprimat opiniile pe rețelele sociale.

Critici în online

Noul partener al Deei Maxer, Constantin Cataramă, este teolog și urmează să finalizeze formarea ca psihoterapeut. Ca și vedeta, și el este părinte a doi copii: Deea are un băiat și o fată, Andreas și Maysa, iar Constantin are două fiice, conform Click.

Cei doi au fost recent într-o escapadă romantică la Viena, iar Deea a postat prima fotografie în care apar împreună. După ce s-a confruntat cu critici din partea publicului, vedeta a ales să le răspundă printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Răspunsul la critici

Deea Maxer a revenit cu un răspuns după ce oamenii din mediul online au venit cu mai multe critici.

„Nu te naști ca să mulțumești lumea, ci ca să-ți trăiești propriul adevăr. Oamenii vor vorbi oricum – azi te ridică, mâine te judecă. Dar niciunul dintre ei nu merge în locul tău, nu simte în pielea ta, nu trăiește în inima ta. Așa că nu le oferi puterea de a decide cine ești. Nu le da frâiele visurilor tale. Tu știi cât ai muncit, cât ai căzut și cât te-ai ridicat. Tu știi ce îți dorește sufletul”, a spus aceasta.

„Și singura datorie reală pe care o ai este față de tine – să nu te abandonezi, să nu renunți, să nu te micșorezi doar ca să încapi în părerile altora. Lumea se schimbă, oamenii se schimbă, opiniile se schimbă. Dar ce rămâne e drumul tău. Și drumul tău merită să fie trăit cu curaj, cu pasiune, cu lumină”, a adăugat ea.

Despre Deea Maxer

Deea Maxer este o vedetă cunoscută în România, care și-a făcut loc în atenția publicului atât prin viața profesională, cât și prin cea personală. În 2023, ea a trecut printr-un divorț de Dinu Maxer și ulterior s-a despărțit de Robert Drilea.

Recent, Deea și-a anunțat noua relație cu Constantin Cataramă, teolog și viitor psihoterapeut.