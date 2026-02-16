B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Deea Maxer a spus „DA” a doua oară. Vedeta s-a logodit cu iubitul ei la o cabană din Buzău

Flavia Codreanu
16 feb. 2026, 12:12
sursa foto: Intagram/ Deaa Mexer
Cuprins
  1. Cum a fost organizată cererea în căsătorie
  2. Cum a reușit  Deea Maxer să treacă peste divorț

Deea Maxer este în culmea fericirii, după ce a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Constantin Cataramă. Momentul a avut loc chiar de ziua de naștere a vedetei, care a împlinit 36 de ani, într-un cadru montan spectaculos. Artista pare să-și fi găsit liniștea alături de noul partener, după despărțirea de Dinu Maxer în 2023.

Cum a fost organizată cererea în căsătorie

Potrivit libertatea, Constantin Cataramă a pregătit o surpriză, implicându-i chiar și pe cei mici pentru momentul unic. Toți copiii prezenți la eveniment au purtat tricouri albe pe care era scris mesajul: „Vrei să fii soția mea?”. Deea Maxer, care nu se aștepta la un asemenea gest chiar în timpul petrecerii sale aniversare. Vedeta a acceptat imediat propunerea, confirmând ulterior vestea și în mediul online, unde a postat imagini cu familia reunită și cu inelul de logodnă.

Logodna a fost organizată într-o cabană retrasă din Munții Buzăului. Deși Deea Maxer și Constantin Cataramă s-au afișat public împreună de doar câteva luni, relația lor a evoluat rapid.

Cum a reușit  Deea Maxer să treacă peste divorț

După o căsnicie de 18 ani care s-a încheiat în primăvara anului 2023, Deea Maxer a demonstrat că se poate reface chiar și după o separare dificilă. Vedeta a ales să fie discretă o perioadă, însă acum își trăiește deschis povestea de dragoste cu actualul logodnic.

Deea Maxer a postat deja primele imagini de la eveniment pe rețelele de socializare, unde le-a arătat urmăritorilor inelul și atmosfera de la cabană. Aceasta a ținut să precizeze că trăiește o perioadă foarte bună și că se simte împlinită alături de noul partener. Cei doi s-au întors la activitățile obișnuite, dar încep deja să facă planuri pentru viitorul lor împreună. Această logodnă vine la aproape trei ani de la divorțul vedetei, confirmând că relația cu Constantin Cataramă este una serioasă.

