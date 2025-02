Delia Matache, reacție acidă după ce soția lui Kanye West a apărut goală la Premiile Grammy 2025: „Mie mi se pare că e mascotă”

a reacționat după apariția soției lui , Bianca Censori, la Premiile Grammy 2025, care a șocat întreg mapamondul.

Delia a sugerat că Bianca ar putea fi controlată de Kanye într-un mod care depășește limitele unei relații normale.

„Also, de nicăieri, de fapt am postat mai devreme, Kanye și cu Bianca. Mie mi se pare că femeia e ținută așa, într-o formă de sclavie. Mie mi se pare că e mascotă și cred că aș ști să nu a vrut un contract de-alea de nu poate să iasă de acolo, nu știu, zic, nu zic că nu și-a dorit poate să fie faimos, mi se pare că este, nu că exploatată, nu știu, mi se pare, îmi da așa cu… Încât de bolnav să fii, nu știu. Dacă vă uitați la filmarea aia de pe covor roșu, o ceartă, o ceartă, au o discuție și o ceartă pe covorul roșu, gen, înainte să dea jos, să-și arate pielicica goală, îi spune ceva. Ea răspunde, el îi spune, aia se dezbracă, după care ea îi spune ceva la plecare. Bă!”, a spus Delia pe Instagram, potrivit Cancan.

Scena de pe covorul roșu i-a întărit convingerea că lucrurile nu sunt atât de simple în cuplul West-Censori.

Duminică seara, Bianca Censori, soția rapperului și designerului , i-a șocat pe toți cu ținuta sa. Aceasta a apărut îmbrăcată … sau, mai bine zis, dezbrăcată. Mulți s-au întrebat dacă nu cumva apariția ei ar putea fi considerată expunere indecentă, potrivit .

Inițial, Bianca Censori a apărut îmbrăcată cu o haină lungă de blană, însă, la scurt timp după ce a pășit pe covorul roșu alături de soțul său, și-a dat jos blana, pentru a dezvălui ținuta inedită: o rochie mulată, un fel de plasă, complet transparentă, prin care s-a văzut tot, și sânii, dar și organele genitale.

În schimb, Kanye West era îmbrăcat în întregime în negru, cu un tricou, pantaloni asortați și ochelari de soare.

